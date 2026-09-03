«От нас скрывают горькую правду. Британская армия стала позором – и посмешищем для русских» – военный историк
Британские вооруженные силы крайне уязвимы перед российкой армией.
Об этом в эфире «Times Radio» заявил британский военный историк, в прошлом военкор Макс Хейстингс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Гость эфира вспомнил своего друга, который ему говорил, что русские не собираются нападать на Британию, и решил, что тот неправ.
«Но мы видим, как они постоянно наращивают атаки против нас в «серой зоне», к которым мы невероятно уязвимы. Я имею в виду, что наши вооруженные силы — не только резерв, но и регулярные части — стали просто позором», – сказал Хейстингс.
Он говорит, что армия становилась слабее при всех прежних правительствах – и консерваторах, и лейбористах.
«Половина из 300 оружейных комнат в центрах подготовки резервистов признана непригодной к использованию, поэтому оружие приходится хранить порой за сотни миль оттуда. У резервных подразделений изъяли технику.
Я сам некоторое время состоял в территориальной армии — это было более 60 лет назад. И мы гордились тем, что принадлежим к силе, которая тогда действительно была боеспособной. Сейчас это не так», – печалится британец.
По его словам, сегодня в британском парламенте совсем мало депутатов, которые хоть что-то смыслят в вопросах обороны, «но при этом они прекрасно понимают, что страну это не особо волнует».
«Хотя, по мнению некоторых из нас, суть лидерства как раз и заключается в том, чтобы быть готовым говорить избирателям вещи, которые те не хотят слышать.
Разумеется, переизбраться невозможно, если постоянно потчевать избирателей тем, что им неприятно слышать. Но я твердо убежден — и это касалось премьер-министров от консерваторов, сменявших друг друга, Бориса Джонсона, Дэвида Кэмерона, а теперь и [лейбориста] Энди Бернема: будь эти люди настоящими лидерами, а не, боюсь, в некотором смысле, пустыми людьми, они бы пытались говорить британцам горькую правду.
А Энди Бернем на своем посту пока что говорит британцам лишь приятную, но неправду», – грустит Хейстингс.
English version :: Читать на английском «От нас скрывают горькую правду. Британская армия стала позором – и посмешищем для русских» – военный историк