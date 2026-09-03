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Британские вооруженные силы крайне уязвимы перед российкой армией.

Об этом в эфире «Times Radio» заявил британский военный историк, в прошлом военкор Макс Хейстингс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гость эфира вспомнил своего друга, который ему говорил, что русские не собираются нападать на Британию, и решил, что тот неправ.

«Но мы видим, как они постоянно наращивают атаки против нас в «серой зоне», к которым мы невероятно уязвимы. Я имею в виду, что наши вооруженные силы — не только резерв, но и регулярные части — стали просто позором», – сказал Хейстингс.

Он говорит, что армия становилась слабее при всех прежних правительствах – и консерваторах, и лейбористах.

«Половина из 300 оружейных комнат в центрах подготовки резервистов признана непригодной к использованию, поэтому оружие приходится хранить порой за сотни миль оттуда. У резервных подразделений изъяли технику. Я сам некоторое время состоял в территориальной армии — это было более 60 лет назад. И мы гордились тем, что принадлежим к силе, которая тогда действительно была боеспособной. Сейчас это не так», – печалится британец.

По его словам, сегодня в британском парламенте совсем мало депутатов, которые хоть что-то смыслят в вопросах обороны, «но при этом они прекрасно понимают, что страну это не особо волнует».