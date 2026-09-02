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Перспективы законопроекта о новых антироссийских санкциях в Палате представителей США выглядят весьма неопределенными. Несмотря на то что Сенат ранее одобрил инициативу подавляющим большинством голосов, в нижней палате она столкнулась с отсутствием необходимой политической поддержки.

Руководство Палаты представителей пока не включило документ в законодательный календарь, а спикер Майк Джонсон не демонстрирует уверенности в том, что для его рассмотрения удастся собрать достаточное количество голосов.

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Одним из главных препятствий остаются разногласия внутри обеих партий. Часть республиканцев выступает за ужесточение давления на Россию, однако консервативное крыло не проявляет готовности поддерживать дальнейшее расширение санкций.

Одновременно демократы опасаются, что законопроект предоставит администрации Трампа слишком широкие полномочия для введения тарифов и санкций, что может иметь негативные последствия для американской экономики. Таким образом, рассчитывать на устойчивую двухпартийную поддержку инициативы пока не приходится.

На этом фоне вероятность того, что законопроект в ближайшее время будет вынесен на голосование и принят Палатой представителей, остается низкой. Внутрипартийные дрязги и отсутствие консенсуса среди конгрессменов существенно осложняют продвижение инициативы.

Даже при наличии значительной поддержки в Сенате законопроект рискует застрять в нижней палате, если его сторонникам не удастся преодолеть существующие политические разногласия.