Минобороны лишилось $27-ми миллиардов, а Драпатый не может назначать командиров – полковник ВСУ
Зе-офис взял под свой полный контроль кадровую политику в ВСУ, отказывая в назначениях за определенные комментарии в соцсетях.
Об этом в беседе с журналистом Сергеем Мамаевым заявил экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел («Купол»), снятый с должности после интервью американским СМИ, в котором раскритиковал качество подготовки новобранцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий напомнил, что ранее экс-комбриг говорил о необходимости баланса «между героизмом и дебилизмом», и поинтересовался, удается ли следовать этому принципу новому главкому ВСУ Михаилу Драпатому.
Козел же говорит, что от Драпатого далеко не все зависит, поскольку все свои назначения ему необходимо согласовывать с Зеленским.
«Возле него находится человек постоянно в его окружении. И через этого человека идет связь с офисом президента.
Чтобы назначить командира корпуса, нужно провести беседу с президентом Украины. Чтобы назначить где-то начальника штаба, вида, рода войск или командующего – тоже все через офис президента.
А там свои фильтры, там, возможно, ты не тот лайк поставил или не тот коммент написал. Такая кадровая политика сейчас, к сожалению, происходит», – печалится экс-комбриг.
Он недоволен и ситуацией в парламенте.
«Бюджет в прошлом году принимала Верховная Рада, закладывая уже дефицит на силы обороны. И в сентябре или в августе этот дефицит уже проявился. И вот министр заявляет: «Я ищу 27 миллиардов долларов, но еще не нашел».
Это, я напоминаю, полномасштабная война продолжается. Каждый день гибнут люди, гибнут украинцы. Ну вот как-то так пока у нас происходит», – грустит «Купол».
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