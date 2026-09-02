Минобороны лишилось $27-ми миллиардов, а Драпатый не может назначать командиров – полковник ВСУ

Игорь Шкапа.  
02.09.2026 20:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 701
 
Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы


Зе-офис взял под свой полный контроль кадровую политику в ВСУ, отказывая в назначениях за определенные комментарии в соцсетях.

Об этом в беседе с журналистом Сергеем Мамаевым заявил экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел («Купол»), снятый с должности после интервью американским СМИ, в котором раскритиковал качество подготовки новобранцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зе-офис взял под свой полный контроль кадровую политику в ВСУ, отказывая в назначениях за...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий напомнил, что ранее экс-комбриг говорил о необходимости баланса «между героизмом и дебилизмом», и поинтересовался, удается ли следовать этому принципу новому главкому ВСУ Михаилу Драпатому.

Козел же говорит, что от Драпатого далеко не все зависит, поскольку все свои назначения ему необходимо согласовывать с Зеленским.

«Возле него находится человек постоянно в его окружении. И через этого человека идет связь с офисом президента.

Чтобы назначить командира корпуса, нужно провести беседу с президентом Украины. Чтобы назначить где-то начальника штаба, вида, рода войск или командующего – тоже все через офис президента.

А там свои фильтры, там, возможно, ты не тот лайк поставил или не тот коммент написал. Такая кадровая политика сейчас, к сожалению, происходит», – печалится экс-комбриг.

Он недоволен и ситуацией в парламенте.

«Бюджет в прошлом году принимала Верховная Рада, закладывая уже дефицит на силы обороны. И в сентябре или в августе этот дефицит уже проявился. И вот министр заявляет: «Я ищу 27 миллиардов долларов, но еще не нашел».

Это, я напоминаю, полномасштабная война продолжается. Каждый день гибнут люди, гибнут украинцы. Ну вот как-то так пока у нас происходит», – грустит «Купол».

Метки: ,

English version :: Читать на английском Минобороны лишилось $27-ми миллиардов, а Драпатый не может назначать командиров – полковник ВСУ

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора