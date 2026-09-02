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Зе-офис взял под свой полный контроль кадровую политику в ВСУ, отказывая в назначениях за определенные комментарии в соцсетях.

Об этом в беседе с журналистом Сергеем Мамаевым заявил экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел («Купол»), снятый с должности после интервью американским СМИ, в котором раскритиковал качество подготовки новобранцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий напомнил, что ранее экс-комбриг говорил о необходимости баланса «между героизмом и дебилизмом», и поинтересовался, удается ли следовать этому принципу новому главкому ВСУ Михаилу Драпатому.

Козел же говорит, что от Драпатого далеко не все зависит, поскольку все свои назначения ему необходимо согласовывать с Зеленским.

«Возле него находится человек постоянно в его окружении. И через этого человека идет связь с офисом президента. Чтобы назначить командира корпуса, нужно провести беседу с президентом Украины. Чтобы назначить где-то начальника штаба, вида, рода войск или командующего – тоже все через офис президента. А там свои фильтры, там, возможно, ты не тот лайк поставил или не тот коммент написал. Такая кадровая политика сейчас, к сожалению, происходит», – печалится экс-комбриг.

Он недоволен и ситуацией в парламенте.