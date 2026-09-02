Бессент дал отлуп Силуанову по всем проектам, но взял удобрениями

Александр Ростовцев.  
02.09.2026 22:29
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, США, Украина


США отказались обсуждать отмену санкций и любые соглашения с Россией до полного окончания военного конфликта на Украине. 

По данным Reuters, такое заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент на двусторонней встрече с министром финансов России Антоном Силуановым. Когда российский министр попытался поднять тему «областей взаимных интересов», Бессент прервал его и жёстко ответил, что до завершения боевых действий диалог невозможен.

США отказались обсуждать отмену санкций и любые соглашения с Россией до полного окончания военного...

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Примечательно, что американский министр был с флажком США на лацкане, а Силуанов со значком-круглешком  G-20.

При этом, по данным других источников, импорт удобрений из России в США в период с января по май 2026 года увеличился на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Объемы продаж российской продукции в страны ЕС снизились из-за введенных санкционных пошлин и США успешно воспользовались этой ситуацией, отмечают СМИ.

Так, США закупает российские гранулированные азотные удобрения по цене $335 за тонну, в то время как в Европейском союзе эта же продукция стоит примерно $450 за тонну в Египте, к которым надо прибавить расходы на транспортировку, из-за чего невыгодное положение ЕC становится еще более очевидным.

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English version :: Читать на английском Бессент дал отлуп Силуанову по всем проектам, но взял удобрениями

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