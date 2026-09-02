Зеленский толкает ЕС на незаконную запредельную акцию – беглый иноагент-экстремист Кох

Елена Острякова.  
02.09.2026 19:12
  (Мск) , Москва
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Беспредел, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


Украинский узурпатор Владимир Зеленский, промотавший все европейские дотации, намерен «поставить ребром» перед Брюсселем вопрос о присвоении замороженных российских активов, хранящихся в Бельгии, однако ЕС на украинскую истерику не поддастся.

Об этом внесённый в перечень террористов и экстремистов бывший ельцинский чиновник – бежавший в Германию иноагент Альфред Кох заявил в интервью украинскому журналисту Николаю Фельдману, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский узурпатор Владимир Зеленский, промотавший все европейские дотации, намерен «поставить ребром» перед Брюсселем вопрос...

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«Бельгия хочет гарантий. Она говорит, что, если в результате конфискации она получит судебный иск и с высокой вероятностью суд проиграет, то она хотела бы, чтобы бремя было равномерно распределено по всему ЕС пропорционально ВВП или населению», – сказал Кох.

Он напомнил, что недавно такое заявление в очередной раз сделал премьер-министр Бельгии.

«А то, что суд будет проигран, в этом особых сомнений нет, потому что прямая конфискация суверенных активов противоречит самым основам международного права. Об этом не может быть и речи. Это явно незаконная запредельная акция. Здесь двух мнений быть не может», – сказал Кох.

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English version :: Читать на английском Зеленский толкает ЕС на незаконную запредельную акцию – беглый иноагент-экстремист Кох

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