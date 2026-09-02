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Украинский узурпатор Владимир Зеленский, промотавший все европейские дотации, намерен «поставить ребром» перед Брюсселем вопрос о присвоении замороженных российских активов, хранящихся в Бельгии, однако ЕС на украинскую истерику не поддастся.

Об этом внесённый в перечень террористов и экстремистов бывший ельцинский чиновник – бежавший в Германию иноагент Альфред Кох заявил в интервью украинскому журналисту Николаю Фельдману, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бельгия хочет гарантий. Она говорит, что, если в результате конфискации она получит судебный иск и с высокой вероятностью суд проиграет, то она хотела бы, чтобы бремя было равномерно распределено по всему ЕС пропорционально ВВП или населению», – сказал Кох.

Он напомнил, что недавно такое заявление в очередной раз сделал премьер-министр Бельгии.