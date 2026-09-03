Лавров признал ЕС враждебным проектом. Но вопрос о недопустимости расширения не поставил

Михаил Рябов.  
03.09.2026 14:19
  (Мск) , Москва
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ЕС, Политика, Россия


Деградация Евросоюза неизбежна, Армения и Сербия «очень скоро» пересмотрят желание присоединиться к этому объединению.

Такой оптимистический прогноз озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Деградация Евросоюза неизбежна, Армения и Сербия «очень скоро» пересмотрят желание присоединиться к этому объединению....

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«Евросоюз активно разбазаривает свои экономические преимущества, причем добровольно, самостоятельно. Оттуда из-за цен на энергоносители промышленность, производство бегут в Соединенные Штаты, где цены на энергоносители в 3-4 раза дешевле, потому что американцы неглупые люди, в отличие от своих европейских союзников… Экономический Европейский союз в силу многих факторов, включая свою недальновидность, чтобы не сказать глупость, теряет свои преимущества.

Некоторые страны, наши сербские друзья, наши армянские коллеги – по инерции продолжают говорить, что они хотят вступить в Евросоюз. Уверен, что у них эта «охота» пропадет очень скоро», – сказал министр.

Лавров также заметил:

«Параллельно Евросоюз превратился в откровенно агрессивный антироссийский военный блок».

Интересно, что, признавая враждебность ЕС, руководство России ни разу не поставило вопрос о недопустимости присоединения к нему Украины или Армении (президент Путин на днях даже назвал евроинтеграцию суверенным делом Еревана).

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