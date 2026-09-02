Всплывают подробности жуткой трагедии в селе Песчанка на Днепропетровщине, где взорвался склад с боеприпасами посреди населенного пункта.

Об этом в эфире своего видеоблога завил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 год офицер ВСУ, ныне ставший яростным обличителем беспредела ТЦК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он привел рассказ жителя села и очевидца случившегося Вячеслава Горобца, который рассказал, что ВСУшники заняли пустующий по соседству с ним дом еще в феврале и стали завозить туда ящики.

«Время от времени у дома стояли военные автомобили, внедорожники с черными номерами. Как мне объяснили знакомые военные, это были не обычные автомобили, а транспорт уровня руководства бригады или даже корпуса», – пишет Горобец.

Он говорит, что сначала не подозревал ничего плохого, но однажды увидел, как прямо возле его дома «три человека трамбовали белый порошок в пластиковые бутылки», а рядом лежали провода и инструмент. Знакомые военные, которым он показал фото, сказали, что это очень похоже на снаряжение самодельных взрывных устройств.

Горобец не поверил, поскольку считал, что военные не стали бы проводить такие работы среди жилых домов, тем более что ранее в Песчанке уже взорвался склад с боеприпасами, разрушивший на другом конце села половину улицы.

А потом произошла трагедия.

«Как мне кажется, по развитию событий первым взорвался самодельный сарай, стоявший ближе к нашему забору. думаю, именно там хранилась взрывчатка в мешках, которую я видел во дворе. Там же, ближе к нам, жена в последний раз слышала звон металла. Скорее всего, внутри была концентрированная тротиловая пыль. Во время работы возникла искра, которая взорвала эту пыль, а затем взорвалось все, что там хранилось. Пожар охватил сразу большую территорию в радиусе до километра. Жена, которая на тот момент была у Красного моста, сказала, что сразу загорелось все: лес, трава, камыш. И хотя взрывная волна была достаточно мощной, она не способна создать такой сплошной пожар. Это возможно только когда большое количество горящего вещества одновременно накрывает значительное пространство. Загорелись здания, где, вероятнее всего, располагался основной состав боеприпасов. Начались взрывы вторичной детонации, которые слышны на всех видео», – описывает происходившее мужчина.

Его добротный дом превратился в руины. К счастью, его двое детей уцелели, поскольку успели спрятаться в подвале.

«Это какой мразью надо быть, чтобы устроить такое производство у дома многодетной семьи почти в центре села. Они видели все. Дети катались на велосипедах, играли у двора. К нам во двор приходили играть соседские дети. А иногда даже дети с соседних улиц. В общей сложности вместе могло гулять 5 – 8 детей. Один житель, имеется в виду военный, даже выносил детям мяч, который залетел за забор. Они все видели и продолжали делать то, что делали. Я уверен, выбор не делать зло есть всегда, особенно у тех, кто выполняет преступные незаконные приказы», – возмущается Горобец.

Гнап соглашается. что имел место явно преступный приказ.