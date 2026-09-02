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Беспорядочный пиар соучредителя компании «FirePoint» Дениса Штилермана доказывает, что у Украины нет нормальной разведки.

Об этом внесённый в перечень террористов и экстремистов бежавший в Германию бывший ельцинский чиновник иноагент Альфред Кох заявил в интервью украинскому журналисту Николаю Фельдману, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выяснилось, что у Украины нет разведки. Есть диверсионные группы и диверсионная деятельность, а разведки нет. …Это же только убить дочку Дугина или сделать фигурку, чтобы она взорвалась и убила какого-то журналиста», – сказал Кох.

По его мнению, нормальная разведдеятельность подменяется «рекламными слоганами, выжимками из российских газет, завиральными идеями».