Украина тычется, как слепой котенок и не может просчитать Путина – Кох

Елена Острякова.  
02.09.2026 18:50
  (Мск) , Москва
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Политика, Россия, Украина


Беспорядочный пиар соучредителя  компании «FirePoint» Дениса Штилермана доказывает, что у Украины нет нормальной разведки.

Об этом внесённый в перечень террористов и экстремистов бежавший в Германию бывший ельцинский чиновник иноагент Альфред Кох заявил в интервью украинскому журналисту Николаю Фельдману, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беспорядочный пиар соучредителя  компании «FirePoint» Дениса Штилермана доказывает, что у Украины нет нормальной разведки....

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«Выяснилось, что у Украины нет разведки. Есть диверсионные группы и диверсионная деятельность, а разведки нет. …Это же только убить дочку Дугина или сделать фигурку, чтобы она взорвалась и убила какого-то журналиста», – сказал Кох.

По его мнению, нормальная разведдеятельность подменяется «рекламными слоганами, выжимками из российских газет, завиральными идеями».

«Разведка бывает стратегическая, агентурная, по открытым данным, электронная. Огромные аналитические центры, которые информацию с разных концов обрабатывают, разные версии выстраивают, вербуют людей и прочее. Этой разведки у Украины нет в принципе. Поэтому она тычется, как слепой котенок и не может просчитать, что Путин собирается делать», – сказал Кох.

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English version :: Читать на английском Украина тычется, как слепой котенок и не может просчитать Путина – Кох

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