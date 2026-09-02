Украина тычется, как слепой котенок и не может просчитать Путина – Кох
Беспорядочный пиар соучредителя компании «FirePoint» Дениса Штилермана доказывает, что у Украины нет нормальной разведки.
Об этом внесённый в перечень террористов и экстремистов бежавший в Германию бывший ельцинский чиновник иноагент Альфред Кох заявил в интервью украинскому журналисту Николаю Фельдману, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Выяснилось, что у Украины нет разведки. Есть диверсионные группы и диверсионная деятельность, а разведки нет. …Это же только убить дочку Дугина или сделать фигурку, чтобы она взорвалась и убила какого-то журналиста», – сказал Кох.
По его мнению, нормальная разведдеятельность подменяется «рекламными слоганами, выжимками из российских газет, завиральными идеями».
«Разведка бывает стратегическая, агентурная, по открытым данным, электронная. Огромные аналитические центры, которые информацию с разных концов обрабатывают, разные версии выстраивают, вербуют людей и прочее. Этой разведки у Украины нет в принципе. Поэтому она тычется, как слепой котенок и не может просчитать, что Путин собирается делать», – сказал Кох.
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