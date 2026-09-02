На саммите ШОС в Бишкеке могли быть негласно заключены любые соглашения, которые помогут странам-участницам организации обходить западные санкции.

Об этом профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан заявил в интервью СМИ-иноагенту «Дойчевелли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не знаем, что происходит за кулисами, есть ли какие-то новые бартерные соглашения. Если говорить об использовании для торговли валюты, отличные от доллара, то ШОС здесь не при чем. Это БРИКС, другая группа развивающихся держав, которую также возглавляют Россия и Китай. Там создается платежная система, способ обойти ограничения, которые США накладывают на транзакции в долларах.

Мы не услышим об этом много в публичных заявлениях ШОС, но я думаю, что за кулисами заключаются сделки, которые позволяют Ирану получить экономическую поддержку, защищенную от санкций США», – сказал Купчан.