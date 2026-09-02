На саммите ШОС тайком объегорили Запад

Елена Острякова.  
02.09.2026 19:08
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1357
 
Иран, Политика, Россия, Санкции, США


На саммите ШОС в Бишкеке могли быть негласно заключены любые соглашения, которые помогут странам-участницам организации обходить западные санкции.

Об этом профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан заявил в интервью СМИ-иноагенту «Дойчевелли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На саммите ШОС в Бишкеке могли быть негласно заключены любые соглашения, которые помогут странам-участницам...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы не знаем, что происходит за кулисами, есть ли какие-то  новые бартерные соглашения. Если говорить об использовании для торговли валюты, отличные от доллара, то ШОС здесь не при чем. Это БРИКС, другая группа развивающихся держав, которую также возглавляют Россия и Китай. Там создается платежная система, способ обойти ограничения, которые США накладывают на транзакции в долларах.

Мы не услышим об этом много в публичных заявлениях ШОС, но я думаю, что за кулисами заключаются сделки, которые позволяют Ирану получить экономическую поддержку, защищенную от санкций США», – сказал Купчан.

Он полагает, что западные экономические санкции не достигают своей цели не только в Иране, но и в России в условиях глобализации и взаимозависимости.

«После того, как русские вошли в Украину, США и их европейские союзники фактически отключили Россию от западной экономики. И что же они сделали? Они просто развернулись на юг и восток. Они продают нефть и газ Китаю, они закупают товары в Китае, Турции, Грузии и странах Центральной Азии. Да, Иран находится под жесткими санкциями, но он торгует с соседями по суше и находит способы обходить экономические санкции», – сказал Купчан.

Метки:

English version :: Читать на английском На саммите ШОС тайком объегорили Запад

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора