«Блумберг» с прискорбием сообщает: два российских НПЗ снова в строю

Елена Острякова.  
02.09.2026 19:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 981
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Нефть, Общество, Политика, Россия, СМИ, Терроризм, Украина


Два крупных российских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), подвергшиеся атаке украинских дронов, снова введены в строй после ремонта.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Два крупных российских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), подвергшиеся атаке украинских дронов, снова введены в строй...

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«Блумберг» пишет не только о прилетах, но и о том, какие заводы заработали. Поскольку агентство «Блумберг» крайне недружественно настроено по отношению к России, когда оно пишет, что заработал тот или иной завод, это похоже на правду.

На прошлой неделе «Блумберг» зафиксировал, что вновь вернулся к работе Рязанский НПЗ, и на полную мощность вышел Ярославский НПЗ. Это два завода, которые обеспечивают Центральный регион и Москву», – сказал Симонов.

Он считает, что пользователи зря ругают российские власти за то, что они не соорудили вокруг НПЗ сетчатые панцири, как это сделали в Арабских Эмиратах.

«На самом деле такие конструкции на многих НПЗ уже есть. Если по МКАДу едете, можете посмотреть на московский НПЗ. Не нужен никакой спутник. Видно, что он покрыт тросами. Объекты давно такую защиту имеют, и поэтому рассказы про Эмираты неуместны.

Но есть два очень важных момента. Ряд мощных НПЗ имеют огромную площадь – до 13 квадратных километров. Никакими тросами вы их не покроете. Второй момент: когда на вас летит 50 дронов, то вам эти тросы не помогут», – сказал Симонов.

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