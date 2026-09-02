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Два крупных российских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), подвергшиеся атаке украинских дронов, снова введены в строй после ремонта.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Блумберг» пишет не только о прилетах, но и о том, какие заводы заработали. Поскольку агентство «Блумберг» крайне недружественно настроено по отношению к России, когда оно пишет, что заработал тот или иной завод, это похоже на правду. На прошлой неделе «Блумберг» зафиксировал, что вновь вернулся к работе Рязанский НПЗ, и на полную мощность вышел Ярославский НПЗ. Это два завода, которые обеспечивают Центральный регион и Москву», – сказал Симонов.

Он считает, что пользователи зря ругают российские власти за то, что они не соорудили вокруг НПЗ сетчатые панцири, как это сделали в Арабских Эмиратах.