США одной рукой сдерживают атаки Киева на российскую нефтянку, а другой – дают цели для ударов – Бортник

Анатолий Лапин.  
03.09.2026 17:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нефть, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


США крайне недовольны, когда Украина атакует объекты их интереса на территории России, но тут же наводят БРЛА и ракеты на несвязанный с американскими активами нефтяной сектор.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США крайне недовольны, когда Украина атакует объекты их интереса на территории России, но тут...

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«США очень недовольны атакой на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. Причем Вэнс звонил, вице-президент США, говорил с президентом Украины, а потом еще состоялась одна атака. Помните эту историю?

США недовольны, как украинцы атакуют некоторые объекты. Но я вам просто покажу один пример – с одной стороны, США демонстрируют неудовольствие и, конечно, это греет российскую душу, США не поддерживают этих атак по энергетике… С другой стороны, конечно, атака на эти объекты вряд ли возможна без американской разведки. Сделайте выводы.

Думаю, что США заинтересованы в регулировании температуры в этой духовке. Они заинтересованы в ценах на носители в мире, достаточно высоких, чтобы американские энергоносители, и даже, например, венесуэльская нефть или техасская нефть, были очень конкурентны и очень прибыльны. Они не заинтересованы, чтобы цены упали сильно, но в то же время они не заинтересованы, чтобы цены выросли сильно. Потому что это уже не наносит тогда ущерб американским союзникам в Европе», – отметил он.

«И вот в этом тонком балансе они регулируют. Иногда Украине говорят: «Давайте, ребята», иногда Украине говорят: «Слушайте, притормозите, уже слишком разогнались». А иногда, наверное, Украина действует без согласования особого, и тогда это вызывает раздражение, особенно когда бьет по интересам американских акционеров», – заключил Бортник.

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