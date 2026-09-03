США крайне недовольны, когда Украина атакует объекты их интереса на территории России, но тут же наводят БРЛА и ракеты на несвязанный с американскими активами нефтяной сектор.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США очень недовольны атакой на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. Причем Вэнс звонил, вице-президент США, говорил с президентом Украины, а потом еще состоялась одна атака. Помните эту историю? США недовольны, как украинцы атакуют некоторые объекты. Но я вам просто покажу один пример – с одной стороны, США демонстрируют неудовольствие и, конечно, это греет российскую душу, США не поддерживают этих атак по энергетике… С другой стороны, конечно, атака на эти объекты вряд ли возможна без американской разведки. Сделайте выводы. Думаю, что США заинтересованы в регулировании температуры в этой духовке. Они заинтересованы в ценах на носители в мире, достаточно высоких, чтобы американские энергоносители, и даже, например, венесуэльская нефть или техасская нефть, были очень конкурентны и очень прибыльны. Они не заинтересованы, чтобы цены упали сильно, но в то же время они не заинтересованы, чтобы цены выросли сильно. Потому что это уже не наносит тогда ущерб американским союзникам в Европе», – отметил он.

«И вот в этом тонком балансе они регулируют. Иногда Украине говорят: «Давайте, ребята», иногда Украине говорят: «Слушайте, притормозите, уже слишком разогнались». А иногда, наверное, Украина действует без согласования особого, и тогда это вызывает раздражение, особенно когда бьет по интересам американских акционеров», – заключил Бортник.

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