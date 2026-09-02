«Отставить зраду!» – укро-депутаты настойчиво выпрашивают прилёт Искандера по куполу Рады

Вадим Москаленко.  
02.09.2026 18:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 91
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Зеркальная эскалация и ответные удары Москвы на объявленный Зеленским сорокадневный план по «принуждению к миру» свидетельствуют об «агонии режима» РФ.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Тарас Батенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеркальная эскалация и ответные удары Москвы на объявленный Зеленским сорокадневный план по «принуждению к...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Ту исключительную агрессию, которую применяет РФ против Украины последними месяцами, днями и фактически ежечасно, можно назвать не иначе как агонией российского политического режима и лично Путина», – вещал бандеровец.

Он добавил, что эскалация со стороны РФ произошла «от страха и безысходности».

«Путин как диктатор думает, что может победить любую демократию в Европе, тем более молодую и, по его мнению, слабую Украину.

Украина и мир должны разочаровать российского диктатора, сохранив единство, как бы ни затёрто звучали эти слова! Не выискивая постоянной «зрады» в собственном кругу», – агитировал Батенко.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Отставить зраду!» – укро-депутаты настойчиво выпрашивают прилёт Искандера по куполу Рады

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора