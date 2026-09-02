«Отставить зраду!» – укро-депутаты настойчиво выпрашивают прилёт Искандера по куполу Рады
Зеркальная эскалация и ответные удары Москвы на объявленный Зеленским сорокадневный план по «принуждению к миру» свидетельствуют об «агонии режима» РФ.
Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Тарас Батенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ту исключительную агрессию, которую применяет РФ против Украины последними месяцами, днями и фактически ежечасно, можно назвать не иначе как агонией российского политического режима и лично Путина», – вещал бандеровец.
Он добавил, что эскалация со стороны РФ произошла «от страха и безысходности».
«Путин как диктатор думает, что может победить любую демократию в Европе, тем более молодую и, по его мнению, слабую Украину.
Украина и мир должны разочаровать российского диктатора, сохранив единство, как бы ни затёрто звучали эти слова! Не выискивая постоянной «зрады» в собственном кругу», – агитировал Батенко.
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