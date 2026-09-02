Зеркальная эскалация и ответные удары Москвы на объявленный Зеленским сорокадневный план по «принуждению к миру» свидетельствуют об «агонии режима» РФ.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Тарас Батенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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« Ту исключительную агрессию, которую применяет РФ против Украины последними месяцами, днями и фактически ежечасно, можно назвать не иначе как агонией российского политического режима и лично Путина», – вещал бандеровец.

Он добавил, что эскалация со стороны РФ произошла «от страха и безысходности».

«Путин как диктатор думает, что может победить любую демократию в Европе, тем более молодую и, по его мнению, слабую Украину.

Украина и мир должны разочаровать российского диктатора, сохранив единство, как бы ни затёрто звучали эти слова! Не выискивая постоянной «зрады» в собственном кругу», – агитировал Батенко.