После войны наёмники из ВСУ пополнят наркокартели и развернут террор в Европе – Хеннингер

Анатолий Лапин.  
02.09.2026 20:43
  (Мск) , Париж
Просмотров: 492
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Криминал, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Наемники из Украины после завершения войны будут заниматься заказными убийствами и работать на наркокартели.

Об этом в эфире французского телеканала TVL заявил военный историк Лоран Хеннингер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Наемники из Украины после завершения войны будут заниматься заказными убийствами и работать на наркокартели....

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«Хрупкость завтрашней Украины будет ужасной, уже сейчас нужно решить этот вопрос. Но на это уйдут десятки лет, может быть столетия…

На Украине будут партизанские отряды и организованный терроризм против русских, против других украинцев, в Европе, с речами в стиле: «Европейцы-предатели, они нас бросили, они не пришли нам на помощь. Так что мы им отомстим». Будут такие речи», – уверен он.

«И некоторые в Европе будут готовы им помочь, другие нет. Они собираются объединиться, потому что им понадобятся средства, потому что для ведения терроризма и партизанской войны в международном масштабе нужны деньги.

Они собираются зарабатывать деньги, предлагая свои услуги международной мафии, особенно наркоторговцам в Латинской Америке. И это то, что может длиться очень долго», – заявил Хеннингер.

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