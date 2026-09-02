После войны наёмники из ВСУ пополнят наркокартели и развернут террор в Европе – Хеннингер
Наемники из Украины после завершения войны будут заниматься заказными убийствами и работать на наркокартели.
Об этом в эфире французского телеканала TVL заявил военный историк Лоран Хеннингер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Хрупкость завтрашней Украины будет ужасной, уже сейчас нужно решить этот вопрос. Но на это уйдут десятки лет, может быть столетия…
На Украине будут партизанские отряды и организованный терроризм против русских, против других украинцев, в Европе, с речами в стиле: «Европейцы-предатели, они нас бросили, они не пришли нам на помощь. Так что мы им отомстим». Будут такие речи», – уверен он.
«И некоторые в Европе будут готовы им помочь, другие нет. Они собираются объединиться, потому что им понадобятся средства, потому что для ведения терроризма и партизанской войны в международном масштабе нужны деньги.
Они собираются зарабатывать деньги, предлагая свои услуги международной мафии, особенно наркоторговцам в Латинской Америке. И это то, что может длиться очень долго», – заявил Хеннингер.
Читайте также: Польский министр: «Если украинский террорист что-то взорвал, виновата Россия».
English version :: Читать на английском После войны наёмники из ВСУ пополнят наркокартели и развернут террор в Европе – Хеннингер