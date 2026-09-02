Наемники из Украины после завершения войны будут заниматься заказными убийствами и работать на наркокартели.

Об этом в эфире французского телеканала TVL заявил военный историк Лоран Хеннингер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хрупкость завтрашней Украины будет ужасной, уже сейчас нужно решить этот вопрос. Но на это уйдут десятки лет, может быть столетия…

На Украине будут партизанские отряды и организованный терроризм против русских, против других украинцев, в Европе, с речами в стиле: «Европейцы-предатели, они нас бросили, они не пришли нам на помощь. Так что мы им отомстим». Будут такие речи», – уверен он.