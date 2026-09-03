В Севастополе за 5 месяцев так и не отремонтировали квартиры жителям дома, пострадавшего от взрыва на улице Павла Корчагина (причины ЧП до сих пор также не оглашены).

«Взрыв был 23 марта. Сказали: «Ждите, всё будет». В мае: «Ждите, до 1 августа всё отремонтируем». В июне: «Ждите, формируются списки». В июле: «Ждите, сейчас начнём». Август на исходе — а мы всё ждём», – сообщает владелица пострадавшей квартиры Екатерина Ушакова.

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Она утверждает, что первоочередные ремонтные работы делали, спустя рукава.

«В первые дни нам поставили окна и входную дверь. А потом — четыре месяца полной тишины. Окно на кухне на 5 см уже, чем было, и оно не закрывается. Откосов нет, залили только монтажной пеной. Входная дверь — самая дешёвая, через неделю перекосилась, теперь открывается и закрывается с трудом. Над дверью — 60 см пустоты, никто не доделал. Балконную конструкцию поставили с очень высоким порогом — зачем, непонятно. Откосов нет, только пена».

По словам Ушаковой, разрушения в доме устраняются неравномерно – в одних квартирах сделан полный ремонт, а в некоторых (как у неё) чиновники ссылаются, будто бы причиной не был взрыв.

«Я не знаю, по какому принципу распределяют деньги, выделенные на восстановление. Кто-то получает полный капитальный ремонт всей квартиры, а кому-то обещают замазать трещину и вместо разбитых двух плиток на полу в коридоре положить две новые (если такие найдут). У одного соседа вообще не было балкона — голая плита. Ему поставили новый пластиковый балкон. У второго не был застеклен балкон – поставили новый. А мне, у кого балкон есть, но он разрушен, — не могут даже стяжку залить и треснувший шифер заменить… Был представитель стройконтроля. Посмотрел на трещину на балконе и сказал: «Я 30 лет работаю и гарантирую — эта трещина не от взрыва». Понимаете? Много кто был у меня на балконе за эти пять месяцев, и никто даже не усомнился. А тут вдруг пришёл дядя и сказал, что мы все глупые, а ему лучше знать — у него опыт. И если я ему не верю — могу заказывать независимую экспертизу».

Не восстановлена и связь – «ни один провайдер не хочет вести провода к нашему корпусу и нашему номеру».

Ушакова опасается перспективы с наступлением холодов оказаться с детьми «на голых полах в одной комнате — где справа разбитый балкон, а слева трещина в стене».