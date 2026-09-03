«Безобидный русский беспилотник» – европейцы не поверили истерике Мерца

Елена Острякова.  
03.09.2026 14:53
  (Мск) , Москва
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Политические диверсии, Россия, Украина


Американский социолог и переводчик Томас Эриксон высмеял истерику Германии и ЕС по поводу обнаружения якобы российского беспилотника в Лейпциге.

Об этом он заявил в своем видеоблоге «Общение на руинах», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американский социолог и переводчик Томас Эриксон высмеял истерику Германии и ЕС по поводу обнаружения...

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«Удивительно, как русские проводят эти так называемые операции и никогда не добиваются успеха, как с «Новичком», который должен был всех убить, но не убил никого. А теперь их беспилотник  просто безобидно стоит на взлетно-посадочной полосе в Лейпциге», – сказал Эриксон.

Он считает, что на широкую европейскую общественность инцидент в Лейпциге не произведет особого впечатления, потому что люди понимают: русским просто нет смысла так поступать.

«Они продемонстрировали большую сдержанность. Было много причин нанести удар по странам НАТО. И они были бы вправе так поступить, потому что европейцы, НАТО, США напрямую участвовали в нападениях на их территорию», – сказал Эриксон.

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English version :: Читать на английском «Безобидный русский беспилотник» – европейцы не поверили истерике Мерца

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