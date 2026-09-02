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Белый дом и ВМС США изучают проекты фрегатов трёх стран:

экспортную версию фрегата FFM класса «Могами» от Mitsubishi Heavy Industries (Япония);



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фрегат класса «Чунгам» от южнокорейских судостроителей;фрегат класса «Стамбул» от турецких верфей.

Интерес к турецкому проекту возник после беседы Эрдогана с Трампом на саммите НАТО в июле.

Инициатива предполагает возможность строительства максимум двух кораблей на иностранных верфях с последующим переходом на отечественные — это нарушит более чем столетнюю традицию строительства флота США.

План опирается на так называемую «финскую модель»: сначала строительство первых двух корпусов на иностранной верфи, затем — инвестиции в инфраструктуру судостроения США, в итоге — переход строительства на американские верфи.

Срок начала рассмотрения иностранных проектов — 12 ноября 2026 года.

Администрация Трампа стремится быстро увеличить силы флота, однако на властном олимпе США царит разброд и шатание по поводу строительства фрегатов на иностранных верфях.

Так, директор OMB (Управление по вопросам менеджмента и бюджета) Расс Воут публично поддерживает «финскую модель» и выступает за усиление конкуренции между американскими верфями. Конгресс пытается ограничить возможности исполнительной власти. Комитет Сената по вооружённым силам исключил положение об «интересах национальной безопасности», позволяющее строить корабли за рубежом.

Комитет Палаты представителей по вооружённым силам предложил поправку, запрещающую финансирование контрактов на строительство американских военных кораблей за границей.

Фрегаты нужны американским военным, чтобы заполнить пробел в возможностях надводных сил ВМС США. По словам заместителя руководителя по приобретению боевых кораблей контр‑адмирала Брайана Меткалфа, фрегаты: смогут выполнять задачи в конфликтах низкой интенсивности, будут служить эскортом ценных грузов и позволят эсминцам класса «Арли Бёрк» сосредоточиться на сложных миссиях.

В конце прошлого года тогдашний министр ВМС Джон Фелан — отменил программу строительства фрегатов франко-итальянского проекта «Constellation» (FFG‑62), а также запустил программу FFX — создание патрульного фрегата на базе корабля береговой охраны National Security Cutter.

При этом работы по подготовке производства первого фрегата FFX уже начались на верфи HII Ingalls, но контракт ещё не выдан.

Ситуация в американском военном судостроении давно напоминает производственный ад: не хватает специалистов (рабочих, техников, инженеров), собственные верфи изношены в хлам, сроки строительства полноценных эсминцев УРО превышают любые нормы, зато у Трампа на уме реализация проекта супердорогих суперлинкоров имени себя любимого, признанных бесполезной тратой денег военными специалистами.