Британский премьер всучил Зеленскому французскую интеллектуальную собственность

Елена Острякова.  
03.09.2026 17:24
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Заявления нового премьер-министра Британии Энди Бернема о передаче Украине секретных чертежей крылатых ракет Storm Shadow являются блефом.

Об этом бывший глава ЦРУ отставной генерал Дэвид Петреус заявил британскому подкасту «Глобальный гамбит», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявления нового премьер-министра Британии Энди Бернема о передаче Украине секретных чертежей крылатых ракет Storm...

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«Не забывайте, что в разработке «Сторм Шэдоу» участвует еще одна страна. И я не уверен, что они уже предоставили, по крайней мере публично, интеллектуальную собственность на эти компоненты. Я об этом не слышал», – сказал Петреус.

Storm Shadow — это англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования. Storm Shadow — британское название ракеты. Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой SCALP-EG. Ракета создана на основе разработанной во Франции крылатой противоракеты Apache.

Свой «подарок» Бернем сделал в Киеве на «день независимости» Украины.

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English version :: Читать на английском Британский премьер всучил Зеленскому французскую интеллектуальную собственность

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