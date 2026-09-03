Британский премьер всучил Зеленскому французскую интеллектуальную собственность
Заявления нового премьер-министра Британии Энди Бернема о передаче Украине секретных чертежей крылатых ракет Storm Shadow являются блефом.
Об этом бывший глава ЦРУ отставной генерал Дэвид Петреус заявил британскому подкасту «Глобальный гамбит», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не забывайте, что в разработке «Сторм Шэдоу» участвует еще одна страна. И я не уверен, что они уже предоставили, по крайней мере публично, интеллектуальную собственность на эти компоненты. Я об этом не слышал», – сказал Петреус.
Storm Shadow — это англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования. Storm Shadow — британское название ракеты. Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой SCALP-EG. Ракета создана на основе разработанной во Франции крылатой противоракеты Apache.
Свой «подарок» Бернем сделал в Киеве на «день независимости» Украины.
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