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Степан Каплунов, из-за которого произошла перестрелка ГУР и СБУ в центре Киева, является сатанистом, как и все члены террористического формирования русских наемников в составе ВСУ.

Об этом социолог и переводчик Томас Эриксон высказал в своем видеоблоге «Общение на руинах», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это русский добровольческий корпус, который возглавляет Денис Капустин (террорист в РФ – ред.), который не просто националист, а сатанист и неонацист. И это не преувеличение. Он приносит жертвы сатане и даже богу-Гитлеру», – сказал Эриксон.

Он напомнил, что признанную в РФ террористической РДК формировал признанный в РФ террористом Кирилл Буданов, когда возглавлял ГУР, и высказал предположение, что идеи РДК ближе украинским нацистам, чем идеи Степана Бандеры.