«Укронацистам не интересен Бандера, потому что они русские» – Эриксон

Елена Острякова.  
03.09.2026 17:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1223
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Степан Каплунов, из-за которого произошла перестрелка ГУР и СБУ в центре Киева, является сатанистом, как и все члены террористического формирования русских наемников в составе ВСУ.

Об этом социолог и переводчик Томас Эриксон высказал в своем видеоблоге «Общение на руинах», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Степан Каплунов, из-за которого произошла перестрелка ГУР и СБУ в центре Киева, является сатанистом,...

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«Это русский добровольческий корпус, который возглавляет Денис Капустин (террорист в РФ – ред.), который не просто националист, а сатанист и неонацист. И это не преувеличение. Он приносит жертвы сатане и даже богу-Гитлеру», – сказал Эриксон.

Он напомнил, что признанную в РФ террористической РДК формировал признанный в РФ террористом Кирилл Буданов, когда возглавлял ГУР, и высказал предположение, что идеи РДК  ближе украинским нацистам, чем идеи Степана Бандеры.

«В данном случае, это не совсем бандеровцы. Это гитлеровцы. Потому что они русские, им не так интересен Степан Бандера.

Но между либералами прозападного толка и ультра-националистами существует тесный союз. Он зародился в 2014 году, когда начались боевые действия», – сказал Эриксон.

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English version :: Читать на английском «Укронацистам не интересен Бандера, потому что они русские» – Эриксон

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