Украина оказалась неготова к ударам ВС РФ последнего времени, из-за чего ее экономика понесла колоссальный урон.

Об этом в своем блоге заявил объявленный РФ в розыск киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обидно, что целые кластеры экономики вылетели в трубу, когда можно было, как минимум, нивелировать издержки, если бы шли по пути простых, тупых решений, которые на уровне логики, элементарного понимания физики приходят в голову», – печалится Романенко.

Он винит в этом «последствия советского эксперимента», поскольку, по его словам, «аристократии среди нас потомственной практически не осталось».

«Вот сейчас идёт очередной технологический рывок со стороны русских. Понятно, что мы там его каким-то образом догоним. Понятно, что потом у нас появится своя вундервафля, которая там даст нам фору в этой битве на истощение. Но какой ценой это всё происходит?

И самое главное – теряется время и и люди. Ключевое – это люди. Они теряются не только потому, что на них валятся дроны, а потому, что начинают отъезжать. Пошла новая волна беженцев, опять с детьми начинают уезжать.

Вон Елена Кравец из «95 квартала» квартала уже в Ивано-Франковск перебралась, потому что не могут уже они в Киеве жить. Киев действительно сегодня прифронтовой город. И от этого никуда не денешься», – грустно резюмировал Романенко.