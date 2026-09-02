Индия скупает российскую нефть не по дешёвке и не за рупии

Елена Острякова.  
02.09.2026 18:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Индия, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции, Финансы


Российская нефть «Urals» продается в Индию не только без скидок, но даже с премией.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская нефть «Urals» продается в Индию не только без скидок, но даже с премией....

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«Очень много баек, что Индия ничего не платит или платит рупиями. Если бы Индия платила за нефть рупиями, нашим нефтяным компаниям пришлось бы рупиями налоги платить в бюджет. А они, как вы видите, все-таки бюджет наполняют», – сказал Симонов.

По его словам, каждый второй баррель нефти в Индии имеет российское происхождение.

«Индийская таможенная статистика очень показательна. Согласно официальным цифрам индийского правительства, в июне 48% импортной нефти приходило в Индию из России. А западные агентства пишут, что в июле эта цифра перевалила за 50%», – отметил Симонов.

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