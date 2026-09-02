Экономика России в последние годы проявила стойкость и выживаемость в самых экстремальных условиях.

Об этом говорили участники Восточного экономического форума, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Модератор спросил, с каким животным у них ассоциируется российская экономика.

«Снежный барс: живучесть, живучая экономика, санкции, различные шоки каждый год, тем не менее, хорошо выживаем. Умение делать быстрые прыжки, быстрый рост после 22 года российская экономика действительно показала.

Но есть проблема. Плохо бегаем на длинной дистанции – с долгосрочным ростом есть серьёзная проблема», – сказал профессор РЭШ Валерий Черноокий.