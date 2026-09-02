Во Владивостоке гадали, на какого зверя похожа российская экономика
Экономика России в последние годы проявила стойкость и выживаемость в самых экстремальных условиях.
Об этом говорили участники Восточного экономического форума, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Модератор спросил, с каким животным у них ассоциируется российская экономика.
«Снежный барс: живучесть, живучая экономика, санкции, различные шоки каждый год, тем не менее, хорошо выживаем. Умение делать быстрые прыжки, быстрый рост после 22 года российская экономика действительно показала.
Но есть проблема. Плохо бегаем на длинной дистанции – с долгосрочным ростом есть серьёзная проблема», – сказал профессор РЭШ Валерий Черноокий.
Гендиректор АО «Восточная биржа им. В.В. Николаева» Андрей Салащенко сравнил с двухглавым орлом.
«С одной стороны прекрасная высокотехнологичная часть, которую можно дальше двигать и развивать. С другой – потрясающая основа, сырьевая база, вот эта вторая голова в одном теле. Орёл может летать быстро и не сказать, что он беззащитен, наоборот», – отметил Салащенко.
По мнению советника председателя Банка России Кирилла Тремасова, это верблюд.
«Устойчивость, выживаемость в самых экстремальных условиях. Это, наверное, главная характеристика нашей экономики за последние годы», – сказал Тремасов.
Президент «Опоры России» Александр Калинин назвал белого медведя.
«Животное сильное, умеет жить в крайне неблагоприятных условиях. Его популяцию враги постоянно пытаются подрезать. Но благодаря, в том числе, занесению в Красную книгу – то есть государственным мерам, она, невзирая ни на что, сохраняется», – объяснил Калинин.
Президент DNS Group Дмитрий Алексеев сравнил с черепахой.
«Очень не быстро идёт. Хотелось бы, чтобы гораздо быстрее, но иногда приходится лапки подбирать и в броню засовываться», – сказал Алексеев.
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