Путин: Мобилизации не будет

Максим Столяров.  
03.09.2026 16:22
  (Мск) , Москва
Просмотров: 256
 
Дзен, Мобилизация, Россия


Россия не испытывает недостатка в личном составе, поэтому в проведении новой волны мобилизации нет необходимости.

Об этом на Восточном экономическом форуме заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не испытывает недостатка в личном составе, поэтому в проведении новой волны мобилизации нет...

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«Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результаты. Это просто задуманная информационная операция.

У нас люди идут добровольно, в отличие от того, что делается на Украине – там людей как собак бездомных вылавливают, и силой затаскают на фронт.

Поэтому уровень готовности к ведению боевых действий противника очень низкий, и количество дезертиров очень большое. Только официально уголовных дел за дезертирство возбуждено официально свыше 300 тысяч, а на самом деле – как минимум полмиллиона», – сказал Путин.

«Конечно, боевые действия – сложное, и тяжёлое дело. Много возникает проблем, но мы их решаем. А с точки зрения наличия военнослужащих – у нас здесь никаких проблем нет.

А вот у противника каждый месяц минус увеличивается. Количество потерь значительно больше, чем людей, которые поступают в результате насильственной мобилизации и возвращения из госпиталей.

У них каждый месяц минус 8-12 тысяч человек. Поэтому и динамика ситуации на линии боевого соприкосновения всем понятна.

Здесь можно чего угодно рассказывать, но российские войска каждый день идут вперёд. Причём на всех участках войск линии боевого соприкосновения. Где-то быстрее, где-то медленнее. И в последнее время темп движения нарастает», – добавил президент.

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