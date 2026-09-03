Путин: Мобилизации не будет
Россия не испытывает недостатка в личном составе, поэтому в проведении новой волны мобилизации нет необходимости.
Об этом на Восточном экономическом форуме заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результаты. Это просто задуманная информационная операция.
У нас люди идут добровольно, в отличие от того, что делается на Украине – там людей как собак бездомных вылавливают, и силой затаскают на фронт.
Поэтому уровень готовности к ведению боевых действий противника очень низкий, и количество дезертиров очень большое. Только официально уголовных дел за дезертирство возбуждено официально свыше 300 тысяч, а на самом деле – как минимум полмиллиона», – сказал Путин.
«Конечно, боевые действия – сложное, и тяжёлое дело. Много возникает проблем, но мы их решаем. А с точки зрения наличия военнослужащих – у нас здесь никаких проблем нет.
А вот у противника каждый месяц минус увеличивается. Количество потерь значительно больше, чем людей, которые поступают в результате насильственной мобилизации и возвращения из госпиталей.
У них каждый месяц минус 8-12 тысяч человек. Поэтому и динамика ситуации на линии боевого соприкосновения всем понятна.
Здесь можно чего угодно рассказывать, но российские войска каждый день идут вперёд. Причём на всех участках войск линии боевого соприкосновения. Где-то быстрее, где-то медленнее. И в последнее время темп движения нарастает», – добавил президент.
English version :: Читать на английском Путин: Мобилизации не будет