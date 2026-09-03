Россия не испытывает недостатка в личном составе, поэтому в проведении новой волны мобилизации нет необходимости.

Об этом на Восточном экономическом форуме заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результаты. Это просто задуманная информационная операция.

У нас люди идут добровольно, в отличие от того, что делается на Украине – там людей как собак бездомных вылавливают, и силой затаскают на фронт.

Поэтому уровень готовности к ведению боевых действий противника очень низкий, и количество дезертиров очень большое. Только официально уголовных дел за дезертирство возбуждено официально свыше 300 тысяч, а на самом деле – как минимум полмиллиона», – сказал Путин.