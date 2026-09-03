Исходя из опыта украинского конфликта, Пентагону предстоит замена всех пилотируемых систем.

Об этом бывший глава ЦРУ отставной генерал Дэвид Петреус заявил британскому подкасту «Глобальный гамбит», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы изменили некоторые аспекты структуры вооруженных сил, подготовки и развития лидерских качеств, закупок и так далее. Но это было очень скромно по сравнению с тем, что нам нужно сделать сейчас. Это во многом означает замену пилотируемых систем. По крайней мере тех, которые не являются малозаметными. Самолеты и танки больше не могут выжить на Украине», – пояснил Петреус.

По его словам, Пентагон не предвидел использование Ираном беспилотников за 50 тыс долларов и поэтому не решился даже ввести флот в Персидский залив, чтобы защитить центральное командование США.

«В этом конфликте мы использовали половину своих ракет-перехватчиков. Конечно, некоторое количество их мы предоставили Украине до этого. Каждый экземпляр стоит от двух до трех миллионов долларов. И на их изготовление уходят годы, а не месяцы.

Мы использовали значительную часть наших самых совершенных противолодочных крылатых ракет корабельного и воздушного базирования. Нам нужно учиться у украинцев, которые ежедневно выпускают 10 тыс дешевых БПЛА», – сказал Петреус.