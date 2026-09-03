США зализывают глубокие иранские раны и скуля переходят на «дешёвые беспилотники»

Елена Острякова.  
03.09.2026 16:13
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Ближний Восток, Война, Вооруженные силы, Дзен, Иран, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Исходя из опыта украинского конфликта, Пентагону предстоит замена всех пилотируемых систем.

Об этом бывший глава ЦРУ отставной генерал Дэвид Петреус заявил британскому подкасту «Глобальный гамбит», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Исходя из опыта украинского конфликта, Пентагону предстоит замена всех пилотируемых систем. Об этом бывший...

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«Мы изменили некоторые аспекты структуры вооруженных сил, подготовки и развития лидерских качеств, закупок и так далее. Но это было очень скромно по сравнению с тем, что нам нужно сделать сейчас. Это во многом означает замену пилотируемых систем. По крайней мере тех, которые не являются малозаметными. Самолеты и танки больше не могут выжить на Украине», – пояснил Петреус.

По его словам, Пентагон не предвидел использование Ираном беспилотников за 50 тыс долларов и поэтому  не решился даже ввести флот в Персидский залив, чтобы защитить центральное командование США.

«В этом конфликте мы использовали половину своих ракет-перехватчиков. Конечно, некоторое количество их мы предоставили Украине до этого. Каждый экземпляр стоит от двух до трех миллионов долларов. И на их изготовление уходят годы, а не месяцы.

Мы использовали значительную часть наших самых совершенных противолодочных крылатых ракет корабельного и воздушного базирования. Нам нужно учиться у украинцев, которые ежедневно выпускают 10 тыс дешевых БПЛА», – сказал Петреус.

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