Брошенных в штурм на погибель ВСУшников заранее записывают в дезертиры – подполковник ЛНР

Сергей Вредников.  
02.09.2026 19:59
  (Мск) , Луганск
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Отрезание российской армией подразделений ВСУ от логистики, удержание бесперспективных позиций из-за политической составляющей и коррупция среди украинского командования – ощутимо увеличивает потери украинской армии.

Об этом на своём канале заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отрезание российской армией подразделений ВСУ от логистики, удержание бесперспективных позиций из-за политической составляющей и...

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«То есть потери украинских боевиков растут, и за лето они свыше 100 тысяч, это серьёзные цифры. В чём у них проблема с эвакуацией? Первое – это логистика. Мы перерезаем всё, что можно, и эвакуироваться весьма сложно с поля боя.

Но есть ещё некоторые факторы, на которые я хотел бы обратить внимание. Украинское командование не даёт команды на эвакуацию и на отход. То есть здесь, помимо того, что сложно, и если даже есть такая возможность в эвакуации, боевиков попросту не эвакуируют.

Ещё есть такие факторы, когда в те же самые штурмовые отряды, которые идут на штурм наших позиций, попросту приписывают в «сочинцы» [самовольное оставление части]. Естественно, их никто эвакуировать тоже не будет, они там навсегда и останутся, куда идут наступать. А украинская власть сэкономит огромнейшее количество средств, которые поступают с Запада», – рассказал Марочко.

«Так что здесь есть первое — это логистическая составляющая, вторая — коррупционная составляющая, третья — это составляющая военно-политического решения. То есть им нужно как можно больше удерживать ту или иную линию для того, чтобы продолжался этот конфликт, для того чтобы продолжалось финансирование», – добавил подполковник.

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