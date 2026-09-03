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Дональд Трамп якобы не знал, что бандеровский режим на Украине законодательно запретил каноническую Православную Церковь, насильно сгоняя всех в подконтрольную Стамбулу раскольническую ПЦУ.

Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы были с президентом Путиным на Аляске чуть больше года назад, он рассказывал президенту США Трампу, что из себя представляет нацистский режим Зеленского. Когда он упомянул про запрет канонической Украинской Православной Церкви, Трамп не поверил. И он прям так вздрогнул и стал спрашивать у госсекретаря США Рубио, который тоже на этой встрече присутствовал, правда ли они запретили религию. Он ответил, что да, к сожалению, запретили. Президент Соединенных Штатов «поцокал языком», но никаких сигналов в адрес киевского режима Вашингтон и никто, вообще никто ни разу не посылал: что надо вернуть русский язык, не создавать проблем для канонической Церкви», – сказал Лавров.

Отметим, что никаких действий в защиту УПЦ от американцев и не стоило ожидать, ведь опекающий раскольников Стамбульский (Константинопольский) Патриархат поддерживается Вашингтоном. Об этом прямо говорил глава РЦП Патриарх Кирилл:

«Вот уже несколько лет внешние силы используют в своих политических целях Константинопольский Патриархат. Его положение очень уязвимо, так как центр находится в Турции, на территории, контролируемой неправославной властью, а основные епархии и источники доходов — на территории Соединенных Штатов и Западной Европы».

С 1959 года в США действует и не отменен закон «О поддержке порабощенных народов» («Captive Nations Week Resolution»).

Этот закон изначально поощряет действия киевского режима против России, а в более широком контексте – нацелен на бессрочную поддержку Вашингтоном сепаратистских формирований.

А в 2024 году Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях России». Среди таковых называются земли Краснодарского края, Курской, Воронежской областей, значительная часть Брянской и Ростовской областей.

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