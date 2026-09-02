Саммит ШОС. Успех российской дипломатии. Усиление Китая
Прошедший юбилейный саммит ШОС в Бишкеке действительно стал историческим. Впервые принята антизападная по своему духу резолюция, а само объединение стало позиционировать себя в качестве самостоятельного игрока в мире.
Показателем роста значимости ШОС стал приезд генсека ООН Гутериша и представителей США в качестве наблюдателей, а также президента Турции Эрдогана. Всем эмиссарам было интересно, в каком направлении двинется объединение. И ожидания их не подвели.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Важнейший шаг – принятие членами ШОС совместного заявления по Ирану с осуждением нападения США. А ведь до конца не было уверенности, что оно будет согласовано, так как в организации не любят принимать политических заявлений, направленных против кого-то, а, тем более, против американцев.
По сути, речь о консенсусе евразийских государств без вмешательства в их дела извне. Об этом свидетельствует упоминание о единой неделимой безопасности Евразии. Это сделано впервые. И там же указано, что страны ШОС выступают против агрессии в отношении любого из своих членов. Практически это такая заявка на формирование будущей военно-политической архитектуры.
Другой важный пункт декларации – отрицание всеми странами ШОС санкций как средства международной политики, что является ударом по США. Такие тезисы в итоговой декларации – значительный успех российской дипломатии, так как они продвигают нарративы Москвы.
Также важным фактором стало отсутствие упоминания Украины – участники посчитали внутренним делом России, каким образом урегулировать этот конфликт с Западом.
Хотя попытки «примирения» имели место со стороны премьера Индии Нарендры Моди. Он во время встречи с российским президентом прочитал формальный монолог о необходимости скорейшего прекращения военных действий. Скорее всего, это – дань многочисленным просьбам со стороны США и ЕС поднять эту тему на площадке ШОС. Нечто подобное уже делал президент Казахстана Токаев в Омске.
А ещё произошёл прорыв в отношениях с Монголией. Стороны не только договорились о проведении совместных военных учений, но и об открытии транспортного коридора Монголия — Россия — Китай. Получается, что прежние разногласия с Улан-Батором были преодолены, и все потуги Вашингтона и Брюсселя создать тут цепь изоляции Москвы и разорвать геостратегические мосты провалились.
Тем не менее, многими отмечается слишком медленное создание самостоятельной финансовой системы. Во взаиморасчётах альянс по-прежнему зависим на 98% от США, так как использует систему SWIFT. Безусловно, надо уходить от этого. Тогда к ШОС примкнут и другие государства глобального Юга – страны БРИКС, Африки.
На ШОС все заметили и триумф КНР, который стал позиционировать себя устами Си Цзиньпина в качестве координатора в разрешении конфликтов. Почти все страны поддержали эту китайскую инициативу – кроме Индии, что объясняется региональным соперничеством.
Активизация Пекина и его усиление в Средней Азии примечательны, учитывая и ожидаемую трёхстороннюю встречу Си Цзиньпина, Путина и Трампа на саммите АТЭС в КНР, где, возможно, будет предпринята попытка выстроить новые международные правила игры.
English version :: Читать на английском Саммит ШОС. Успех российской дипломатии. Усиление Китая