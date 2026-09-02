Киевский эксперт рассказал, как РФ «по политическим соображениям» упустила шанс лишить Украину Левобережья
У России был вполне реальный шанс взять под свой контроль фактически половину Украины. Надо было только проявить политическую волю.
Об этом в своем видеоблоге, отвечая на соответствующий вопрос одного из подписчиков, заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Были опасения насчёт реакции коллективного Запада. И да, действительно, тогда можно было говорить о таком понятии, как коллективный Запад. И по большому счёту, к большой войне не были не готовы ни Россия, ни Украина.
Пахло действительно… если бы речь зашла уже о левобережье Украины, то большой войны, понятно, было бы не избежать. Понятно, что это привело бы к огромному количеству жертв. И самое главное то, что на тот момент не был сформирован образ врага как с той, так и другой стороны. А без этого, знаете, намного тяжелее стрелять друг друга», – сказал укро-эксперт.
При этом он признает, что даже с учетом этих факторов реализация такого сценария была крайне высокой.
«Несмотря на то, что к большой войне армия России не готовилась, но даже тот её состав, наличные силы на тот момент – позволяли это сделать. Очевидно, по
политическим соображениям от этой идеи тогда отказались, всё-таки рассчитывая на то, что Крым уходит к России, а Донбасс – так инсталлировать в Украину на конфедеративных правах, чтобы это был предохранитель от геополитических метаний.
Мы тогда увидели: украинское политическое руководство было заинтересовано, по сути, в выталкивании Донбасса из Украины. По сути, то, как относились к живущим на Донбассе – как людям едва ли не второго сорта. Это предопределило дальнейшие события», – резюмировал Золотарев.
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