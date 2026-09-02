У России был вполне реальный шанс взять под свой контроль фактически половину Украины. Надо было только проявить политическую волю.

Об этом в своем видеоблоге, отвечая на соответствующий вопрос одного из подписчиков, заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Были опасения насчёт реакции коллективного Запада. И да, действительно, тогда можно было говорить о таком понятии, как коллективный Запад. И по большому счёту, к большой войне не были не готовы ни Россия, ни Украина. Пахло действительно… если бы речь зашла уже о левобережье Украины, то большой войны, понятно, было бы не избежать. Понятно, что это привело бы к огромному количеству жертв. И самое главное то, что на тот момент не был сформирован образ врага как с той, так и другой стороны. А без этого, знаете, намного тяжелее стрелять друг друга», – сказал укро-эксперт.

При этом он признает, что даже с учетом этих факторов реализация такого сценария была крайне высокой.