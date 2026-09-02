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Усугубляющийся политический, экономический и социальный кризис на Украине делает развал этой страны практически неминуемым.

Об этом в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном заявил экс-директор ЦРУ по анализу ситуации в России, а ныне директор по стратегическому планированию в Институте Куинси Джордж Биб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если зима будет еще и очень холодной, это может обернуться абсолютной катастрофой для украинского народа. Как быстро Украина на самом деле развалится? Трудно сказать. Но мы видим признаки этого во всех этих областях. Мы видим, как украинские чиновники все чаще предупреждают о том, что у них будет очень суровая зима. Мы видим признаки растущего общественного недовольства развитием бизнеса. Украинские чиновники признают, что у них есть проблемы с кадрами. Вы видите, как все больше и больше украинских политических деятелей бросает вызов Зеленскому, и их число растёт», – сказал Биб.