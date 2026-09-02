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Распиаренный на Украине переход на корпусную систему, целью которого было остановить наступление ВС РФ, – так и не принес результатов для ВСУ.

Об этом в интервью журналистке Людмиле Немыре завил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это организационно-штатные изменения в группировках войск, но особого эффекта это не дало… Созданы новые органы управления войсками, группировки, но корпуса – в них сведены полки и бригады, но это не изменило ситуацию на фронте коренным образом», – признал полковник.

По его словам, зачастую из-за недокомплекта это «неполноценные корпуса».