«Тришкин кафтан ВСУ»: Украина провалила корпусную реформу в самый критический момент

Игорь Шкапа.  
02.09.2026 16:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Распиаренный на Украине переход на корпусную систему, целью которого было остановить наступление ВС РФ, – так и не принес результатов для ВСУ. 

Об этом в интервью журналистке Людмиле Немыре завил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Распиаренный на Украине переход на корпусную систему, целью которого было остановить наступление ВС РФ,...

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«Это организационно-штатные изменения в группировках войск, но особого эффекта это не дало… Созданы новые органы управления войсками, группировки, но корпуса – в них сведены полки и бригады, но это не изменило ситуацию на фронте коренным образом», – признал полковник.

По его словам, зачастую из-за недокомплекта это «неполноценные корпуса».

«Плюс в целом ряде случаев в их полосах ведут боевые действия части, соединения из их состава штатного. По сути, как история с Тришкиным кафтаном. Вы можете натягивать, растягивать его, но рано или поздно общий объём не изменится», – резюмировал Машовец.

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English version :: Читать на английском «Тришкин кафтан ВСУ»: Украина провалила корпусную реформу в самый критический момент

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