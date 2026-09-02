«Влупим по Белоруссии – Лукашенко перетерпит» – в Киеве призывают бить ракетами по дронам, не взирая на границы

Вадим Москаленко.  
02.09.2026 17:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


У России есть все средства для того, чтобы воздушная тревога в Киеве звучала круглосуточно.

Об этом в эфире «Киев 24» заявил киевский авиаэксперт Константин Криволап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У России есть все средства для того, чтобы воздушная тревога в Киеве звучала круглосуточно....

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Ведущая спросила:

«Могут ли москали продемонстрировать ещё высший пилотаж, когда воздушная тревога будет звучать круглосуточно?».

«Не та задача, но принципиально – они такое могут организовать с теми средствами, которые у них есть, и с тем, каким образом мы на это реагируем. А реагируем мы как средняя температура по госпиталю, мы реагируем в целом, а не конкретно. Считаю, если у тебя по одному и тому же маршруту залетают одинаковые дроны, то бери обычные истребители F-16.

Пусть это будет стоить дорого, но их нужно перехватывать, пока они идут вдоль границы, пока ещё не долетели до нас. Если влупят по Белоруссии – ничего страшного, перетерпит Лукашенко, ничего он делать не будет», – хорохорился Криволап.

«Я не совсем понимаю, почему мы сейчас так мало используем истребительную авиацию, чтобы это делать… Повреждения, которые мы получаем от реактивных «Шахедов», значительно большие, чем траты на эксплуатацию F-16 или «Миражей», или МиГ-29», – добавил укро-эксперт.

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