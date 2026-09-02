Уровень лжи в отношении России уже превысил накал времен «Холодной войны», Запад сегодня применяет фактически методы нацистов.

Об этом в эфире французского телеканала TVL заявил военный историк Лоран Хеннингер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Запад готов к любой лжи о России, о Путине, об этой войне и так далее. Я никогда не видел такого разгула антироссийского бреда с 2022 года до такой степени, что даже в худшие времена «Холодной войны» в 50-е годы никогда еще Запад не заходил так далеко в ненависти и антироссийском бреде.

Этот уровень антироссийской пропаганды с антироссийским расизмом, с подобными вещами, которые соответствует уровню того, что делали нацисты. Я понимаю, что мы можем не любить Путина, но это тоже не Гитлер», – заявил Хеннингер.