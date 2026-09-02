«Такого не было даже на пике Холодной войны»: Запад лжет о России в лучших традициях нацистов – европейский историк
Уровень лжи в отношении России уже превысил накал времен «Холодной войны», Запад сегодня применяет фактически методы нацистов.
Об этом в эфире французского телеканала TVL заявил военный историк Лоран Хеннингер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Запад готов к любой лжи о России, о Путине, об этой войне и так далее. Я никогда не видел такого разгула антироссийского бреда с 2022 года до такой степени, что даже в худшие времена «Холодной войны» в 50-е годы никогда еще Запад не заходил так далеко в ненависти и антироссийском бреде.
Этот уровень антироссийской пропаганды с антироссийским расизмом, с подобными вещами, которые соответствует уровню того, что делали нацисты. Я понимаю, что мы можем не любить Путина, но это тоже не Гитлер», – заявил Хеннингер.
Историк также отмечает бедственное положение дел на Украине:
«Украина на самом деле стоит на коленях. Страна, ее инфраструктура, ее экономика разрушена, чего не скажешь в отношении России. Ее армия находится в процессе разложения – чего не скажешь по отношению к российской армии. Эти правящие элиты, если их можно назвать элитами, разрываются на части».
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