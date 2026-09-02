Ни «Азов», ни 3-й штурмовой корпус (ранее бригада)], сформированный из бывших «азовцев» [неонацистское движение, запрещенное в РФ] не исправят ситуацию в Донбассе.

Об этом в беседе с журналистом Сергеем Мамаевым заявил экс-комбриг 53-й бригады ВСУ полковник Анатолий Козел («Купол»), снятый с должности после интервью американским СМИ, в котором раскритиковал качество подготовки новобранцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Полковник напомнил, что [диктатор] Зеленский возложил на «Азов» и 3-й штурмовой корпус ответственность за стабилизацию ситуации в Донбассе, что вызвало в украинском инфополе прилив оптимизма – мол, будет создана новая группировка, и все наладится.

«А из чего оно будет создано? Нет никаких новых войск, нет восстановленных бригад. Это просто возьмут комплект войск, которые там уже стоят, их просто перетасуют и все. Критично же ничего не изменится. Нет успеха никакого в 3-м корпусе. Я позвонил в 3-й корпус там, понятно, что не Билецкому, а ниже людям, которые занимаются планировкой, выполняют боевые задачи. Какие у вас успехи? Нет там никаких успехов. Напротив, они туда не пускают никаких комиссий – ни комиссий сухопутных войск, ни комиссий генштба, чтобы показать положение дел. Там уже знаете, как государство в государстве», – сказал Козел.

По его словам, 3-й корпус «позиционирует, что у них какое-то там было тайное наступление».

«Это все пиар. И эти люди не талантливые военные профессионалы с колоссальным опытом ведения боевых действий и огромной теоретической базой. При Сырском у нас в большинстве своем происходила такая неправильная кадровая политика, если мягко говорить. А господин Билецкий и господин Прокопенко были на своих должностях, потому что они политические личности и напрямую общаются с Зеленским», – говорит укро-полковник.

Он вспоминает историю боев за поселок Нью-Йорк (Новогородское) в ДНР, когда во главе с Прокопенко («Редис») туда пришел свежий и на сто процентов укомплектованный «Азов».

«Те задачи, которые стояли, он даже не пытался выполнять. Почему? Потому что задача предстояла провести штурмовые действия, восстановить положение, восстановить Нью-Йорк, а это огромные потери. Они просто на это не пошли. Возможно, поступили правильно. Зачем отбивать Нью-Йорк, если можно встать на мою вторую линию и третью, которую я готовил себе три месяца раньше времени, зная, понимая тактическую обстановку, силы врага. Я уже прогнозировал будущие боевые действия и готовил себе уже вторую и третью линию, чтобы не терять личный состав, а нормально в обороне уничтожать максимально противника. Вот они зашли, стали на мою вторую линию, а в Фейсбуке написали, что они там все стабилизировали, восстановили. На самом деле, видите, это просто пиар», – вспоминает экс-комбриг.

Он считает, что нечто подобное будет и в этот раз.

«Они сейчас создадут какие-то условные группировки, набросают кучу войск прикомандированных туда-сюда, еще покидают кучу экипажей из СБС, [террорист] «Мадьяр» даст, напишут во всем инфополе, что как классно, как супер, какие мы молодцы. А на самом деле ничего лучше там не станет, ничего там не стабилизируется, потому что физику же не обманешь. Когда на одного нашего военнослужащего там 15 военнослужащих противника, то как ты их там ни тасуй, то цифра не изменится», – подчеркнул Купол.

Он заметил, что ни Прокопенко, ни Билецкий не являются кадровыми военными и не имеют необходимой теоретической базы.