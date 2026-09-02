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Воздушные тревоги из-за круглосуточных налётов российских дронов парализуют Киев и другие украинские города.

Об этом на своём канале заявил внесенный в России в список экстремистов и террористов экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они выкошмаривают Киев, потому что знают, что у нас несовершенная система предупреждения и реагирования на воздушные тревоги, когда один дрон, даже разведчик, может парализовать огромную столицу на сутки. Они это сообразили и начали проверять эту схему. Несколько дронов запускают в течение суток, и в Киеве бесконечные тревоги, которые парализуют столицу экономически и административно. А для того, чтобы эти тревоги воспринимались всерьез, тут же наносятся несколько ударов», – рассуждал Арестович.