Арестович из США: «Украинцам надо привыкать к массовым ударам – и ходить на работу»

Вадим Москаленко.  
02.09.2026 19:23
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Воздушные тревоги из-за круглосуточных налётов российских дронов парализуют Киев и другие украинские города.

Об этом на своём канале заявил внесенный в России в список экстремистов и террористов экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Воздушные тревоги из-за круглосуточных налётов российских дронов парализуют Киев и другие украинские города. Об...

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«Они выкошмаривают Киев, потому что знают, что у нас несовершенная система предупреждения и реагирования на воздушные тревоги, когда один дрон, даже разведчик, может парализовать огромную столицу на сутки.

Они это сообразили и начали проверять эту схему. Несколько дронов запускают в течение суток, и в Киеве бесконечные тревоги, которые парализуют столицу экономически и административно.

А для того, чтобы эти тревоги воспринимались всерьез, тут же наносятся несколько ударов», – рассуждал Арестович.

«Они наносятся планово, плюс в подтверждение. Поэтому уже не могут не реагировать на дроны, потому что знают, что этот дрон может быть разведывательный, а сейчас через 5 минут прилетит туда баллистика. Это самоподдерживающаяся история.

Поэтому надо привыкнуть, что по Киеву будут наноситься массированные удары, когда там два десятка ракет пролетают. Они будут наноситься эпизодически по Киеву, окрестностям и по другим городам Украины.

И будут выкошмаривания такого рода, как было в Киеве несколько дней.

Уже всерьез разговаривают о смене порядка реагирования и подачи сигнала воздушной тревоги. И рано или поздно это сделают, потому что прежний способ реагирования убьет экономику гораздо быстрее, чем российские удары», – добавил он.

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