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Правительство канцлера Фридриха Мерца ведёт безответственную политику, вводя вредные для немецкой экономики санкции против России, а теперь ещё и требуя закрыть «Русский дом» в Берлине и консульство РФ в Бонне под предлогом участия в некоей подрывной деятельности.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Ульрих Зингер, глава фракции «АдГ» в Баварском парламенте.

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«Дебаты вокруг Русского дома в Берлине еще раз демонстрируют, к чему привела немецкая и европейская политика в отношении России: даже институты культурного обмена превращаются в политические поля битвы. Я считаю, что призывы к закрытию Русского дома необоснованы. На протяжении десятилетий Русский дом способствовал знакомству с русским языком, культурой и историей. Естественно, необходимо расследовать конкретные доказательства нарушений закона и, при необходимости, преследовать их в судебном порядке. Однако подозрения не должны заменять надлежащую правовую процедуру. Оценки разведывательных служб иностранных государств не должны приводить к политическим предрассудкам. Именно потому, что отношения с Россией сложные, нам нужно больше возможностей для диалога, а не меньше. Те, кто разрывает культурные и социальные связи в напряженные времена, усугубляют нарушение коммуникации. Санкционная политика в отношении России, которая теперь стала постоянной, должна быть, наконец, критически пересмотрена. Санкции не являются самоцелью. Они обременяют немецкие компании и нашу экономику, разрушая существующие экономические связи. Особенно когда речь идет о санкциях против отдельных лиц, необходимо гарантировать верховенство права, прозрачность и соразмерность. Закрытие «Русского дома» может также повлиять на работу немецких культурных институтов в России. Это ослабит именно те связи с обеих сторон, которые необходимы для будущего диалога. Поэтому я призываю правительство Германии: никакого политически мотивированного закрытия «Русского дома», никакой дальнейшей эскалации и честный пересмотр нынешней санкционной политики. Конкретные нарушения закона должны преследоваться по закону, но культурные и коммуникационные каналы должны оставаться открытыми. Германия должна отстаивать свои интересы и вновь признать готовность к диалогу как необходимый инструмент ответственной внешней политики. Истинная сила государства и его политического руководства проявляется не в постоянной эскалации конфликтов, а в способности предотвращать войны и делать мир возможным. Мир достигается не закрытием дверей, а их сохранением открытыми», – сказал депутат регионального парламента.

Комментаторы предупреждают: закрытие Русского дома в Берлине неизбежно приведёт к зеркальным мерам – выдворению из Москвы немецкого инструмента «мягкой силы» – Института Гёте. Ведь работа этих культурных центров связана взаимным соглашением, которое Германия и Россия заключали на 99 лет.

Немецкий левый политик Сара Вагенкнехт накануне обратила внимание: канцлер Мерц идёт на эскалацию с Россией, но не предпринимает никаких действий в отношении Украины, чьи граждане задержаны по подозрению в совершении диверсий на трубопроводах «Северный поток».