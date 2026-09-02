В Раде поспорили, кто пробил дыру в бюджете на 1,5 триллиона – Путин или сами постарались

Вадим Москаленко.  
02.09.2026 18:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика коллапса


Бездействие украинского правительства и парламента привели к дыре в госбюджете на полтора триллиона.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат «Голоса», соросёнок Ярослав Железняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бездействие украинского правительства и парламента привели к дыре в госбюджете на полтора триллиона. Об...

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«Полтора триллиона – дыра в бюджете. Её пробила точно не вражеская ракета. Её пробило бездействие украинского парламента и избранного им правительства на протяжении года. 30 млрд долларов – это цена денег, которые можно бы было заложить в бюджет», – сказал Железняк.

Его слова взбесили депутата «Батькивщины» Сергея Соболева.

«Тот, кто не понимает, что именно российские ракеты, российские дроны, российские агрессоры, кровавый диктатор Путин пробили дыру в нашем бюджете в 1,5 триллиона, в десятки триллионов за эти годы! Я не знаю, о чём думают эти люди.

Именно из-за этого все проблемы, уничтожается индустриальный комплекс, аграрный комплекс. А всё остальное – это уже погрешность», – возмущался Соболев.

«Чтобы мы об этом не забывали. А то будем бороться с чем-то, забывая о том, именно наши вооружённые силы и именно Украина стала щитом и перед Европой, и перед США, которые неспособны защитить даже себя – не то, что других. Мы защищаем Европу, мы защищаем США!» – разорялся тимошенковец.

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