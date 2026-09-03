Вчерашнее заявление госсекретаря США Марка Рубио о том, что даже при получении Украиной лицензии на производство противоракет к комплексам ПВО Patriot – на строительство таких заводов уйдет несколько лет, означает, что США фактически официально признались – ракет не будет.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заводы вы будете строить еще годами, да и вообще там куча проблем, и мы не успеем, опоздаем мы с точки зрения оказания этой помощи. Я думаю, это попытка как-то успокоить. Рубио сделал много заявлений, но эта часть заявлений направлена была на то, чтобы сказать: «Смотрите, мы не отказали Украине в «Patriot». Хотя даже Трамп сказал уже очень противоположные вещи. То мы дали, то мы не будем давать, – «Мы не отказали Украине в «Patriot», хотя и не спешим предоставить и запустить какое-либо производство». Это было успокоение для, наверное, проукраински настроенной части американского истеблишмента и Европы, и успокоение в то же время для, условно говоря, россиян и Путина в том, что «да вы не волнуйтесь, Украина быстро не получит, вообще эти «Patriot» Украина не увидит в ближайшие годы». «Поэтому это не шаг к экскалации, мы оставляем переговорные двери открытыми», – рассуждал он.

«Вот такая попытка игры слов и балансирования… Скорее всего, американцы не спешат, а производители, тот же Raytheon, понимает прекрасно, что у него нет дополнительных запчастей, объема производства запчастей, чтобы удовлетворить запросы на производство этих ракет еще на одном дополнительном заводе», – заявил Бортник.

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