Руководители стран Евросоюза ведут крайне опасную игру с ядерным оружием.

Об этом заявил руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

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«Европейские лидеры затеяли опасную игру. Макрон хочет накрыть ЕС французским «ядерным зонтиком». Девять стран уже согласились. Французские истребители Rafale с ядерным оружием могут появиться на базах в Германии и Польше. А может, и на территории других стран. Согласия на это у рядовых европейцев точно не спросят.

При этом Париж не готов делиться кнопкой. «Никакого софинансирования и совместного принятия решений», – заявил лидер французских ультраправых Барделла. Он уже пригрозил Макрону импичментом за попытку «отдать» ядерное оружие Евросоюзу. И он не один.

А что Германия? Почти сорок процентов немцев уже поддерживают создание собственного ядерного оружия. А семьдесят процентов не исключают создания европейского. Табу рушится на глазах.

Польша не ждёт. Варшава хочет присоединиться к программе «Нуклеаршэринг» НАТО. И получить американские бомбы на своей территории. Литва уже снимает конституционный запрет. Финляндия на распутье. Каждая страна тянет одеяло на себя. Единства нет.

И знаете, что самое опасное во всём этом? Появились официальные заявления, что Евросоюз уже тайно прорабатывает создание собственного ядерного оружия.

Но, европейцы, посмотрите правде в глаза. Ваши лидеры не могут договориться между собой. США больше не гарант безопасности – Трамп уже показал это в Гренландии. Вы боитесь Россию, но при этом создаёте прямую ядерную угрозу уграниц мощнейшей ядерной державы.

Кому вы верите? Франции, которая не делится кнопкой? Германии, которая не знает, чего хочет? Польше, которая хочет своё? Или Америке, которая может уйти в любой момент?

Россия не хочет войны. Но если вы продолжите эту ядерную гонку у её границ, ответ будет жёстким. Вы хотите безопасности? Тогда перестаньте играть в ядерные игры и вести политику бесконечной эскалации. Будущее за миром и дипломатией, а не ядерным постапокалипсисом».