Юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке – еще одно доказательство провала плана Запада по «изоляции Москвы», заявил руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

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«Главный итог Бишкекского саммита – не количество подписанных бумаг, а то, чего в них нет. В декларации, как и год назад, нет ни слова об Украине. Это осознанный выбор. Пока Брюссель каждое решение завязывает на «российскую агрессию», ШОС строит повестку по принципу «не против кого-то, а во благо всех».

Создаётся новая архитектура безопасности – без НАТО, без США. ШОС выходит за пределы Евразии: введена новая категория «Партнёр ШОС», открывающая возможности для системного взаимодействия с африканскими странами. Организация становится глобальной альтернативой западным институтам.

Европа продолжает воевать – с Россией руками и жизнями украинцев. Тратит триллионы на вооружение, ссорится из-за бюджетов. А ШОС строит. Бишкек показал: Запад больше не центр мира – он стал его периферией. Центры принятия решений смещаются туда, где умеют договариваться, а не угрожать. Где строят, а не разрушают.

Нас не изолировали. Нас пытались изолировать. Но мир оказался больше «Коллективного Запада». И этот мир собирается в Бишкеке, подписывает почти 30 документов и строит будущее – без оглядки на тех, кто привык считать себя центром вселенной. Наглядная победа здравого смысла», – считает Муратов.