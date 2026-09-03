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В Краматорске закрыли школу №12, которая носила имя ликвидированного в 2014 году нациста Степана Чубенко, а его имя убрали.

Об этом на заседании Верховной рады заявила депутатка-порохобот София Федина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня я хочу вспомнить имя Степана Чубенко, Героя Украины, которого в 2014 году тремя выстрелами в голову убили московские оккупанты. В 2025 году решением президента Украины ему присвоено было звание Герой Украины. 12-я школа в Краматорске была названа его именем. Но сегодня школа закрыта, а имя перечеркнуто. А позавчера я получила сообщение от его мамы, что её уволили из школы за то, что она защищала право школы носить имя её сына. И её уволили вопреки закону, который запрещает такое увольнение для родственников погибших Героев Украины», – возмущалась Федина.