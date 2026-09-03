Истерика в Раде: в без пяти минут русском Краматорске уже избавляются от имён нацистов на улицах
В Краматорске закрыли школу №12, которая носила имя ликвидированного в 2014 году нациста Степана Чубенко, а его имя убрали.
Об этом на заседании Верховной рады заявила депутатка-порохобот София Федина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня я хочу вспомнить имя Степана Чубенко, Героя Украины, которого в 2014 году тремя выстрелами в голову убили московские оккупанты.
В 2025 году решением президента Украины ему присвоено было звание Герой Украины. 12-я школа в Краматорске была названа его именем. Но сегодня школа закрыта, а имя перечеркнуто.
А позавчера я получила сообщение от его мамы, что её уволили из школы за то, что она защищала право школы носить имя её сына. И её уволили вопреки закону, который запрещает такое увольнение для родственников погибших Героев Украины», – возмущалась Федина.
«С этой трибуны я обращаюсь к Краматорской местной власти, которая в это же время красиво открывает школы в Перечине: чем вы думаете и на кого вы работаете, уничтожая память о герое Украины Степане Чубенко? Мы должны завоевать это право.
Нам нужно сделать все возможное, чтобы память о Степане Чубенко была закреплена в имени школы, которая работает, чтобы молодое поколение за десять лет точно знало о его подвиге, и за что идёт эта война», – добавила порохоботка.
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