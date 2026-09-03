Россия перестаёт сдерживаться, и вскоре может перейти к прямым диверсиям против стран и сил НАТО.

Об этом в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дизену заявил бывший директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы оказались втянуты в этот конфликт из-за того, что Запад так долго продвигал расширение НАТО к границам Украины. И вот Россия просто говорит: «Нет, с нас хватит». Русским придется вытеснять нас со своих границ.

И сейчас, я думаю, Путин находится под сильным давлением внутри страны. Мы на Западе не понимаем еще одного: Путин своего рода центрист. И у него есть сторонники справа, которые говорят: «Почему эта война до сих пор продолжается, мы должны положить ей конец, и сделать это нужно сейчас, когда американцы увязли на Ближнем Востоке».

Так что я думаю, что сейчас на него оказывается сильное давление, чтобы он поскорее закончил эту войну и не дал украинцам ни дюйма», – рассуждал американский эксперт.