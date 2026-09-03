«Мы непременно нарвёмся на ответные диверсии русских» – американский эксперт

Максим Столяров.  
03.09.2026 18:42
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия перестаёт сдерживаться, и вскоре может перейти к прямым диверсиям против стран и сил НАТО.

Об этом в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дизену заявил бывший директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия перестаёт сдерживаться, и вскоре может перейти к прямым диверсиям против стран и сил...

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«Мы оказались втянуты в этот конфликт из-за того, что Запад так долго продвигал расширение НАТО к границам Украины. И вот Россия просто говорит: «Нет, с нас хватит». Русским придется вытеснять нас со своих границ.

И сейчас, я думаю, Путин находится под сильным давлением внутри страны. Мы на Западе не понимаем еще одного: Путин своего рода центрист. И у него есть сторонники справа, которые говорят: «Почему эта война до сих пор продолжается, мы должны положить ей конец, и сделать это нужно сейчас, когда американцы увязли на Ближнем Востоке».

Так что я думаю, что сейчас на него оказывается сильное давление, чтобы он поскорее закончил эту войну и не дал украинцам ни дюйма», – рассуждал американский эксперт.

«Кроме того, украинцы при нашей поддержке, с нашими технологиями и наведением на цель, наносят удары по российской энергетической инфраструктуре. Мы убиваем российских мирных жителей», – заметил Кент.

«Пока эта война продолжается, Россия постепенно продвигается вперед. Медленно, но верно выигрывает. И я думаю, если бы мы или израильтяне на Ближнем Востоке нанесли первый ядерный удар, Путин бы сказал: «ладно, это новая норма, теперь я быстро завершу этот конфликт чем-то посерьезнее».

Путин сейчас находится под сильным давлением. Из-за ударов по российским гражданским объектам и инфраструктуре ему, возможно, придется начать проводить диверсионные или более скрытые операции против НАТО.

А НАТО, в свою очередь, почувствует необходимость в эскалации. поскольку мы единственная сверхдержава и центр НАТО, это ставит нас в центр этого конфликта. Ситуация становится невероятно опасной», – добавил он.

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