Российские удары загнали киевлян в дичайшую депрессию, – экс-министр
Продолжающиеся уже вторую неделю подряд непрерывные воздушные атаки Киева преследуют цель вывести жителей укро-столицы из «психического равновесия».
Об этом на канале «Суперпозиция» заявил депутат Верховной рады, экс-министр ЖКХ тимошенковец Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Киевляне последние месяцы и недели в дичайшем психологическом напряжении от этих постоянных сирен, постоянной тревоги, и сейчас пошла другая волна. В сетях магазинов «Сельпо» и других – жёсткие инструкции, что, если тревога, останавливаются операции, весь персонал обязан идти в укрытия. Я думаю, так везде будет. Может, это и правильно, а когда 10-15 тревог?
Это не то, что не работа. Это очень серьёзное давление на психологическое состояние людей. А это сегодня – главная цель врага. Вывести нас из психического равновесия, завести в глухой депрессняк, эти дискуссии бесконечные и срачи», – жаловался Кучеренко.
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