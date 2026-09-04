Российские удары загнали киевлян в дичайшую депрессию, – экс-министр

Вадим Москаленко.  
04.09.2026 14:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1051
 
Киев, Украина


Продолжающиеся уже вторую неделю подряд непрерывные воздушные атаки Киева преследуют цель вывести жителей укро-столицы из «психического равновесия».

Об этом на канале «Суперпозиция» заявил депутат Верховной рады, экс-министр ЖКХ тимошенковец Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Продолжающиеся уже вторую неделю подряд непрерывные воздушные атаки Киева преследуют цель вывести жителей укро-столицы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Киевляне последние месяцы и недели в дичайшем психологическом напряжении от этих постоянных сирен, постоянной тревоги, и сейчас пошла другая волна. В сетях магазинов «Сельпо» и других – жёсткие инструкции, что, если тревога, останавливаются операции, весь персонал обязан идти в укрытия. Я думаю, так везде будет. Может, это и правильно, а когда 10-15 тревог?

Это не то, что не работа. Это очень серьёзное давление на психологическое состояние людей. А это сегодня – главная цель врага. Вывести нас из психического равновесия, завести в глухой депрессняк, эти дискуссии бесконечные и срачи», – жаловался Кучеренко.

Читайте также: Арестович из США: «Украинцам надо привыкать к массовым ударам – и ходить на работу» 

Метки: ,

English version :: Читать на английском Российские удары загнали киевлян в дичайшую депрессию, – экс-министр

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора