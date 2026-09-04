Геворгян: СВО – это «Странная война» – «одной рукой воюем, другой торгуем»

Максим Столяров.  
04.09.2026 13:10
  (Мск) , Москва
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Политика, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


То, что Россия, находясь в конфликте с Западом, продолжает поддерживать с ним торговые отношения, лишь на первый взгляд кажется абсурдом.

Об этом в эфире подкаста предпринимателя Дмитрия Мигачёва заявила эксперт-востоковед Каринэ Геворгян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

То, что Россия, находясь в конфликте с Западом, продолжает поддерживать с ним торговые отношения,...

«Мы обогащаем уран для мирного атома, продаём Америке, Европе. Да, мы зарабатываем на этом. У нас – «одной рукой воюем, другой рукой торгуем». [Они же вводят 20 пакетов санкций?] – они тоже «одной рукой воюют, а другой рукой торгуют».

Это только кажется абсурдом. Потому что есть такое понятие – «странная война». Бывает «Холодная война», какие-то эпитеты в отношении войны применяются, а это – «странная война». Тут идут боевые действия, а тут [торгуем], а тут мы воюем. Например, внутри Холодной войны были «странные войны» – это Корея или Вьетнам», – рассказала Геворгян.

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English version :: Читать на английском Геворгян: СВО – это «Странная война» – «одной рукой воюем, другой торгуем»

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