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У России сегодня нет оружия, кроме ядерного, способного снести мосты через Днепр на Украине.

Об этом в эфире видеоблога «Центральный канал» заявили ветераны боевых действий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы берем сегодня мосты через Днепр для уничтожения, вернее вывода из строя… Антоновский мост весь был истыкан дырками от «химаря» и, тем не менее, во время «перегруппировки» из Херсона по этому мосту шла техника. То есть, это не выведение – попадание в мост, а попасть в мост очень непросто. И тем не проще, чем с большей дальности мы наносим удар… Дальше – мощность боеприпаса. У нас на сегодняшний день, насколько я понимаю, в арсенале, – мы не берем ядерную бомбу, нет типа боеприпаса, который с гарантией, даже при очень точном попадании, обрушит пролет даже на мосту через Днепр», – заявил ветеран спецназа Александр Арутюнов, больше известный как блогер Razvedos.

Его поддержал отставной штурман Илья Туманов:

«Калибр увеличить, но тогда есть нюанс, что бомба не попадает, куда надо. Понимаете? …Да, ядерная бомба – мощность, то есть, боеприпасы должны соответственно».

Полковник ГРУ в отставке, кандидат военных наук Владимир Квачков ранее заявлял, что Россия при политическом решении имела возможность давно, даже не нанося ракетные удары, разрушить транспортную инфраструктуру Украины. По одной из версий, это не дали сделать ряд российских олигархов, имеющих интерес в сохранении маршрутов экспорта на Запад через территорию Украины.

«Ни одной диверсионной акции на железных дорогах, ни одного рельса не было взорвано на украинских железных дорогах. Хотя что можно было сделать – идет эшелончик, подорвался, тут прилетают Су-25, добили и улетели. А группа отошла километров на 15-30, села куда-нибудь и улетела, или перешла в другой район. То есть, вывести из строя железнодорожную сеть ВСУ диверсионными методами было достаточно просто, это совершенно штатная задача бригад специального назначения. Нас этому учат! Ни одного решения не было принято», – говорил Квачков.

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