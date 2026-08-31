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В ответ на передачу Украине данных спутников «Старлинк» для нанесения ударов по признанной Западом территории России, Москва применит мощные северокорейские ракеты по мостам на Украине.

Об этом в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту заявил российский телеведущий Максим Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия уже анонсировала поступление на линию пуска новых северокорейских ракет. А что такое северокорейские ракеты? Это не «Кинжалы». Это ракеты, которые способны нести около четырёх тонн взрывчатки, это убийцы мостов. То есть, следующий уровень эскалации после атаки сухогрузов на одесском рейде и блокирования морской экономики, то есть значительной части внешнеэкономической деятельности Украины, которая шла через Одессу, остались только мосты, ведущие в Румынию, и дороги, ведущие через Карпаты либо в Венгрию, либо в Польшу. Сто северокорейских ракет, и это не «Axios», а это озвучено в среде военных специалистов, военкомов, которые имеют доступ куда-то. Мы это допускаем, что они не из пальца это высасывают всё. Это очень серьёзные ракеты, это ракеты, которые как бы пока не применяются. У нас часто говорят: «Почему там не стреляют по днепровским мостам?». Потому что днепровские мосты построены в советское время с расчётом на ядерный удар практически. А вот ракета северокорейская, у неё там плюс-минус 10—15 метров разлёт. Четыре тонны — это серьёзная такая вещь. Это больше, чем планирующие бомбы трёхтонные, которые сейчас используются. И это следующий уровень эскалации, который уже проанонсирован Россией. Поэтому в ответ на «Старлинки», которые могут предоставить, и удары по российским пусковым установкам, я думаю, что ответ будет на следующий уровень эскалации», – заявил Шевченко.

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