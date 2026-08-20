Зачем России мобилизация, когда есть северокорейцы? – Шевченко

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России не нужно проводить мобилизацию, потому что она может пользоваться практически безграничным ресурсом Северной Кореи.

Об этом в эфире подкаста Дмитрия Мигачева заявил российский телеведущий Максим Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, никакой потребности в этом нет. Тем более, постоянно поступают какие-то вбросы, и с украинской стороны, – «30 тысяч северокорейцев»… Практически неисчерпаемый ресурс на самом деле. Или 100 баллистических ракет северокорейских… У России на Дальнем Востоке есть непотопляемый авианосец и недосягаемая фабрика с самым дисциплинированным в мире населением, которое может по 12 часов в сутки работать и где за брак достаточно серьёзное наказание. Северная Корея, которая может производить суперсовременные системы вооружения, которые постоянно испытываются – вот буквально позавчера Северная Корея пустила ракету, очень похожа на «Искандер», внешне, полетела куда-то в сторону Японии. И никто, главное, ничего не может проследить, никакие международные организации, что там в этой Северной Корее, какие ракетные системы, какие беспилотники производятся, какие там ядерные у неё компоненты? Она просто всех посылает, как ёж ощетинилась во все стороны такими иголками, и к ней не подступиться… А кто друзья Северной Кореи? Россия и Китай. Поэтому, что там происходит, такие технологии туда передаются, оттуда — знают только Россия и Китай. Никакие западные разведки это проследить даже не могут. Это, кстати, огромное преимущество России, стратегическое, которое она сейчас демонстрирует», – заявил Шевченко.

Ранее американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что 20 тысячам северокорейских солдат не терпится получить боевой опыт.