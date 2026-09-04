Геворгян: Без взятия Одессы – это будет промежуточная победа

Максим Столяров.  
04.09.2026 13:22
  (Мск) , Москва
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Дзен, Одесса, Приднестровье, Россия, Спецоперация, Сюжет дня


Освобождение четырёх конституционных регионов РФ без дальнейшего продвижения создаст в конфликте лишь промежуточную ситуацию, чреватую в перспективе огромными потерями.

Об этом в эфире подкаста предпринимателя Дмитрия Мигачёва заявила эксперт-востоковед Каринэ Геворгян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Освобождение четырёх конституционных регионов РФ без дальнейшего продвижения создаст в конфликте лишь промежуточную ситуацию,...

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«Если меня спросить, как я бы это видела [победу России], то я бы сказала, что для обеспечения нашей безопасности и обеспечения логистики в этих сложнейших условиях мы должны сохранить свои позиции, связанные с акваторией Чёрного моря. И возможность свободного, беспрепятственного использования международных проливов Босфора и Дарданеллы.

А для этого, понятно, что мы должны выйти, как минимум, к Одессе. Мы должны обезопасить наших российских граждан, проживающих в Приднестровье, потому что это российские граждане, и наших миротворцев, которые там находятся. Это то, что я себе представляю на земле», – сказала Геворгян.

«Поэтому, если мне скажут, что наша страна договорится о том, что четыре эти региона – «и ага», как говорится, то меня лично это не устраивает. Потому что это опять промежуточная ситуация, чреватая для нас огромными проблемами, в том числе и огромными потерями.

Мы же не должны забывать, что в Приднестровье находится склад вооружений, кому достанутся эти вооружения? Или что там может произойти, если, не дай Бог, там что-то взорвётся», – добавила эксперт.

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English version :: Читать на английском Геворгян: Без взятия Одессы – это будет промежуточная победа

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