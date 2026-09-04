«Слишком сильно прикопались»: назван экономический показатель, по которому Армения обгоняет Россию

Елена Острякова.  
04.09.2026 16:48
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1438
 
Армения, Дзен, Запад, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал


Россия не должна отказываться от Армении как от «бесполезного слабого союзника».

Об этом политолог-иранист Каринэ Геворкян заявила на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не должна отказываться от Армении как от «бесполезного слабого союзника». Об этом политолог-иранист...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Это регион очень серьезных коммуникаций все-таки. Поэтому фраза «кому нужна эта Армения» в принципе неверна. Это только кажется, что территория маленькая. Я только одну деталь упомяну: четвертое место в мире по редкоземам. И комбинаты уже работают.

А Россия развернет производство только к 2028 году. Мы готовы потерять все вот это, вопрос у меня», – сказала Геворкян.

Она считает, что российские СМИ относятся к Армении предвзято, критикуя ее за то, что не замечают у других союзников по ЕАЭС.

«Когда я видела, какая риторика присуща нашим СМИ тотально, я просто разводила руками. Потому что то, что происходило в других постсоветских республиках, было значительно более опасно для нас. Они дальше продвинулись по тем путям, которые Пашинян только наметил. И тут не от слова, все хорошо. Непонятно было, почему к Армении так прикопались», – сказала  Геворкян.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Слишком сильно прикопались»: назван экономический показатель, по которому Армения обгоняет Россию

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора