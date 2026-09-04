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Россия не должна отказываться от Армении как от «бесполезного слабого союзника».

Об этом политолог-иранист Каринэ Геворкян заявила на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это регион очень серьезных коммуникаций все-таки. Поэтому фраза «кому нужна эта Армения» в принципе неверна. Это только кажется, что территория маленькая. Я только одну деталь упомяну: четвертое место в мире по редкоземам. И комбинаты уже работают. А Россия развернет производство только к 2028 году. Мы готовы потерять все вот это, вопрос у меня», – сказала Геворкян.

Она считает, что российские СМИ относятся к Армении предвзято, критикуя ее за то, что не замечают у других союзников по ЕАЭС.