Закон террориста Грэма примут под «Слава Украине», только выгоды нам там ноль – укро-политолог
Закон об «адских санкциях» против России покойного американского сенатора-террориста Линдси Грэма – не имеющая отношения к интересам Киева авантюра трампистов.
Об этом на канале «Суперпозиция» заявил украинский политолог Геннадий Дубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вероятно, его или провалят, или не будут принимать в принципе. Противодействуют этому в большинстве демократы. Потому что это даёт прямой тарифный рычаг президенту. Это не про санкции, а про полномочия президента вводить односторонним решением тарифы относительно третьих стран, которые он сам будет определять.
Просто это будет в рамках этого антироссийского, антииранского закона. Типа, мы сами с лозунгом «Слава Украине» отдаём Трампу инструмент, который будет использован в совершенно других целях», – сказал Дубов.
Он считает, что пропаганда в Киеве чрезмерно обнадёживает население относительно будущего закона.
«У нас дальше лозунга Линдси Грэма покойного, что это «геймченджер», – проект закона прочитал мало кто, я прочитал – я не вижу там очевидной перспективы», – добавил укро-эксперт.
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