Закон об «адских санкциях» против России покойного американского сенатора-террориста Линдси Грэма – не имеющая отношения к интересам Киева авантюра трампистов.

Об этом на канале «Суперпозиция» заявил украинский политолог Геннадий Дубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Вероятно, его или провалят, или не будут принимать в принципе. Противодействуют этому в большинстве демократы. Потому что это даёт прямой тарифный рычаг президенту. Это не про санкции, а про полномочия президента вводить односторонним решением тарифы относительно третьих стран, которые он сам будет определять.

Просто это будет в рамках этого антироссийского, антииранского закона. Типа, мы сами с лозунгом «Слава Украине» отдаём Трампу инструмент, который будет использован в совершенно других целях», – сказал Дубов.