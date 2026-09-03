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На данный момент президент Белоруссии Александр Лукашенко не то что не пойдёт войной на Украину, но и даже не предоставит России плацдарм для наступления.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил бывший боевик змагарского «полка Калиновского», перешедший в 13-ю бригаду НГУ «Хартия» Владислав «Соня» Соловей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, вероятность наступления Белоруссии на Украину почти нулевая, поскольку армия слаба, а белорусы не хотят воевать, а также это не надо Лукашенко.

«Слабо представляю даже, как Лукашенко бы пошёл на предоставление очередного большого плацдарма. 22-й год это было одно, это было после «революции» 20-го, его зажали со всех сторон, кроме русни у него и друзей-то не осталось, это было действие от безысходности. Сейчас он идёт на сближение, пытается подружиться с Западом, заигрывает постоянно [с США] – это то, что он умеет лучше всего. На двух стульях любой сядет – он умеет на десяти. Если русские на него начнут давить, скажет – ребята, извините, я не могу, я в отношениях, Китай, Восток, Запад. Он всегда этим занимался. Это его вотчина. Грешно делать диктаторам комплименты, но это то, в чём он хорош», – вещал «Соня».

Однако он допустил и обратное.

«Но если загнать его в угол, если не оставить ему вариантов никаких, то загнанный в угол зверь на всё способен», – предположил Соловей.

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