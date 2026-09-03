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Никто из шайки узурпатора Зеленского не может внятно объяснить – ради какой цели Украина ежедневно теряет более тысячи человек в антироссийской войне.

Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто на Украине не знает, какой должен быть итог этой войны. Это уже не просто война с какой-то конкретной целью. Это война уже ради войны. Это игра ради игры. Уже никто не говорит про границы 1991 года. Уже никто не говорит о каких-то других границах, каких-то видимых результатах. Говорят: «Мы должны стоять до тех пор, пока Путин не согласится на переговоры». И, соответственно, переговоры закончатся успешно, тогда мы скажем, что вы, условно, победили или проиграли», – сказал Бондаренко.