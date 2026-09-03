«Украина теряет тысячу человек в день – и никто не объяснил ради чего!» – укро-политолог
Никто из шайки узурпатора Зеленского не может внятно объяснить – ради какой цели Украина ежедневно теряет более тысячи человек в антироссийской войне.
Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Никто на Украине не знает, какой должен быть итог этой войны. Это уже не просто война с какой-то конкретной целью. Это война уже ради войны. Это игра ради игры.
Уже никто не говорит про границы 1991 года. Уже никто не говорит о каких-то других границах, каких-то видимых результатах. Говорят: «Мы должны стоять до тех пор, пока Путин не согласится на переговоры». И, соответственно, переговоры закончатся успешно, тогда мы скажем, что вы, условно, победили или проиграли», – сказал Бондаренко.
«Буданов (террорист в РФ – ред.) заявил, что мобилизация должна быть 30 тысяч в месяц, не меньше. Это похоже на какую-то игру в кальмара. А куда делись те, предыдущие?
Это значит, что у нас наши потери составляют 30 тысяч в месяц. Ну, это минимум. Это совместно с убитыми, ранеными и так далее. То есть мы теряем тысячу человек в день.
Это не 55 тысяч, как говорит Зеленский, за все время войны. Если бы было 55 тысяч, не надо было бы каждый месяц мобилизовать 30 тысяч человек. Таким образом, можно просто посчитать наши потери», – резюмировал он.
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